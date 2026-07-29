Mundial de Rally: ¿Huelga de médicos afectará atención en el Hospital General de Itapúa?

La filial en Itapúa del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) confirmó que los 30 distritos se adhieren a la movilización del gremio, que hará huelga desde el 24 al 28 de agosto. La medida de fuerza, en caso de mantenerse, coincidirá con la fecha de inicio del Mundial de Rally en Itapúa (del 27 al 31 de agosto), evento que promete movilizar a más de 400.000 personas en la región.

Los representantes del gremio manifestaron que el próximo 4 de agosto retomarán la reunión con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), del que aguardan una respuesta a sus reclamos. Una primera oferta de aumento de G. 500.000 para médicos nombrados fue rechazada previamente, debido a que los agremiados exigen un reajuste salarial para todos, incluso para los contratados.

Además, exigen mejores condiciones laborales, pago doble por feriados trabajados y contratación de especialistas. Los sindicalizados indicaron que la medida de fuerza afectaría a las atenciones ambulatorias, porque respetará el derecho de acceso a la salud. Es decir, las atenciones de Urgencia no serán afectadas.

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), doctor Juan María Martínez, manifestó que los profesionales que se van a adherir a la medida serán solamente los sindicalizados. También reafirmó lo expuesto por Sinamed, que Urgencias y Quirófano estarán operativos sin interrupción.

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Fechas sensibles

El mes de agosto, el centro asistencial de referencia del sur del país opera bajo “Código Amarillo”, lo que significa que el personal estará alerta y preparado para atender necesidades de urgencia, debido al evento internacional que se disputará en la zona. Esto también tiene previsto el protocolo de atención de urgencias en masa, que se prepara para atender posibles siniestros que involucren a varias personas en simultáneo.

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Sobre esto, Martínez expresó que la institución analiza los escenarios posibles. En caso de que se concrete la medida de fuerza, indicó, en principio, que los agremiados están en su derecho de tomar medidas de fuerza y reclamar. También subrayó que, en ese contexto adverso, la prioridad será generar la menor afectación posible a los pacientes del HGI.

“No todas, pero algunos servicios ambulatorios se verán resentidos”, manifestó. Sobre el posible impacto negativo en la imagen del evento, indicó que puede pasar, pero es secundario. La prioridad será no dejar sin atención, por lo menos, a los casos urgentes.

Indicó que en la semana del Mundial de Rally el hospital contará con refuerzos de profesionales del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER) y del Hospital de Trauma “Dr. Manuel Giagni”.

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Reclamo de médicos

Según detallaron los agremiados, el salario de los médicos no es reajustado desde el año 2012. Esto generó un descenso del poder adquisitivo del 78%. Según los cálculos que realizan, esto representaría una necesidad de aumento de alrededor de G. 3.000.000.

Entre las problemáticas señaladas a nivel local, la doctora Andrea González, de Sinamed, manifestó a la prensa que varios especialistas se ven desanimados a cerrar contratos con el sector público, lo que genera una gran necesidad de especialistas en hospitales públicos y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Explicó, además, que hospitales distritales se vieron resentidos en varios servicios porque, tras la inauguración del HGI, varios especialistas fueron redirigidos a este nuevo centro asistencial. Esto, en consecuencia, generó una saturación y concentración de varias especialidades, manifestó.

También explicó que es necesario el pago doble por feriados trabajados, con el que los médicos no cuentan en el sector público, refirió.

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Hospital General de Itapúa

El HGI es el centro asistencial de referencia de la región sur del país, siendo su área de referencia el departamento de Itapúa. La infraestructura fue habilitada hace un año, el pasado 25 de julio del 2025.

Fue desarrollado por el Consorcio Hospitalario del Sur, compuesto por las empresas Sociedad Constructora Chaco S.A, Barrail Hermanos S.A de Construcciones, EISA y Ricardo Díaz Martínez. Estuvo representado legalmente por Juan José López Fleitas. Representó una inversión de G. 289.315.486.134.

En un año de funcionamiento brindó atención de 282.000 consultas (23.500 por mes); 12.382 cirugías (1.031 mensual); 17.096 internaciones (1.492 mensual); y 180.374 estudios de imágenes (15.028 mensual). Además de 1.299 fueron atenciones en Cuidados Intensivos en el año, segregados en 660 en UTI; 215 UTIP; y 424 UTIN.