San Ignacio: Bomberos intervienen en colegio tras alerta por derrame de sustancia química

La intervención en el Colegio Rigoberto Caballero de la ciudad de San Ignacio, Misiones, se produjo luego de que las autoridades de la institución solicitaran el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación ante la sospecha de un posible derrame de tetracloruro de carbono en el laboratorio.

Ante la alerta, acudió al lugar personal especializado en el manejo de materiales peligrosos para verificar la situación y aplicar los protocolos de seguridad correspondientes.

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Durante la inspección técnica, los bomberos constataron la presencia de diversas sustancias químicas utilizadas para prácticas de laboratorio, entre ellas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y formol, además de diferentes sales y bases.

Posteriormente, el equipo especializado evaluó las condiciones de almacenamiento de los productos y adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo para la comunidad educativa y el medio ambiente.

Los procedimientos fueron ejecutados utilizando equipos de protección personal y siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de materiales.

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Pese a la preocupación inicial, las autoridades confirmaron que ningún alumno, docente o funcionario resultó afectado durante el procedimiento, por lo que la intervención se desarrolló de manera preventiva y sin que se registraran incidentes.

Los bomberos recordaron que el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico son sustancias altamente corrosivas que pueden provocar quemaduras e irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias si son manipuladas de manera inadecuada.

Asimismo, señalaron que el formol requiere un manejo cuidadoso debido a los riesgos que representa una exposición prolongada.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación destacaron que este tipo de intervenciones son posibles gracias a la capacitación permanente del personal y al equipamiento especializado con que cuenta la institución para responder a emergencias relacionadas con materiales peligrosos.

Finalmente, recomendaron que, ante la presencia o sospecha de sustancias químicas peligrosas, las personas eviten manipular los recipientes o intentar neutralizar los productos sin los conocimientos adecuados y den aviso inmediato a los organismos de emergencia para garantizar una intervención segura.

Desde la institución educativa no emitieron ningún comunicado ni brindaron explicaciones sobre cómo habría ocurrido el supuesto derrame de las sustancias químicas.