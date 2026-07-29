Sutura con cintillos de plástico: piden al Ministerio de Salud el equipamiento del Hospital de Yataity del Norte

El reclamo ciudadano resurge luego de que el paciente Ramón Galli Otazú (80) fuera trasladado al Hospital Distrital de San Estanislao para una intervención quirúrgica, luego de ser víctima de un accidente de tránsito ocurrido la semana pasada. Durante este procedimiento realizado en el nosocomio de Santaní, el médico tratante utilizó cintillos de plástico para suturar la herida de la víctima del percance, lo que provocó la reacción de los familiares.

Ciudadanos que conversaron con ABC coincidieron en que, si el Hospital Básico de Yataity del Norte estuviera bien equipado y contara con especialistas en cirugía y traumatología, no habría sido necesario enviar al paciente a otro lugar para su atención médica.

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El presidente de la organización no gubernamental Yataity del Norte Solidario y el cura párroco del distrito, presbítero Cristian Paiva, señaló que el deseo de los pobladores en general es contar con un centro asistencial bien equipado. Añadió que lo ideal es que cuente con todos los elementos hospitalarios, incluidos médicos especialistas, sala de quirófano, laboratorio, Rayos X, mamógrafo, neonatología, pediatra, entre otros.

No quieren una simple carcasa

En otro momento, remarcó que la gente de Yataity no necesita una carcasa incompleta, refiriéndose a la nueva infraestructura del hospital básico que se encuentra en su etapa de terminación. Indicó que el local sanitario prácticamente se encuentra vacío de equipamiento.

Afirmó que en estas condiciones no se le va a poder exigir al personal de blanco hacer milagros con los pacientes, principalmente cuando se presentan casos graves.

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“En el caso de Ramón Galli, este señor no debió ser trasladado a Santaní ni a Santa Rosa (del Aguaray) si nuestro hospital estaba en condiciones de recibirlo en el estado en que se encontraba. Ahora, con mucha más razón, estamos exigiendo a las autoridades del Ministerio de Salud agilizar la compra de los equipos para nuestro hospital, teniendo en cuenta que la nueva obra ya está en su última etapa de culminación, por lo que su puesta en funcionamiento será fundamental para todos”, enfatizó Paiva.

Compromiso del Ministerio

La directora del hospital básico de Yataity del Norte, doctora Carolina Centurión, manifestó que las autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a acelerar la compra de los equipos necesarios para su inmediata colocación luego de la entrega de la obra por parte de la empresa constructora.

La obra fue encargada a la Constructora JL y Compañía SA, cuyo residente responsable es el Arq. Otto Armoa.