Obras del hospital básico de Yataity del Norte se encuentran en un 90% de avance

Las obras de ampliación del local sanitario comenzaron en agosto de 2022, con muchos inconvenientes en el avance de la construcción por parte de las empresas contratadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que afectaron significativamente la terminación de los trabajos.

Sobre el tema, el presidente de la organización Yataity del Norte Solidario, cura párroco Cristian Paiva, manifestó que los pobladores tenían como meta que las mejoras sean terminadas y habilitadas antes del 31 de diciembre de 2025, pero que no se pudo lograr el objetivo a raíz de algunos inconvenientes, especialmente por la falta de pago a la empresa encargada de la terminación del edificio, que está a cargo de la constructora JL y Compañía S.A., representada por Diego Marcelo Jara Estigarribia.

Paiva aseveró que esta es la tercera contratista adjudicada por el Ministerio de Salud, ya que se había iniciado con la firma unipersonal a cargo del ing. Julio Galiano Morán en 2022, que posteriormente fue sustituida por el Consorcio del Norte, representado por Ricardo de Jesús Arévalo González.

Terminación

En lo que corresponde a la terminación y entrega de la obra en general, el dirigente señaló que “toda la ciudadanía está esperando que se terminen los trabajos que actualmente se encuentran en un 90% de avance, para que de esa manera se pueda mejorar la atención en el nosocomio, que actualmente funciona en medio de mucha precariedad, debido a que no se cuenta con el espacio físico necesario y mucho menos con los equipos médicos requeridos ni personal de blanco suficiente”, indicó Paiva.

Asimismo, la directora del local sanitario, Carolina Centurión, refirió que como todos los pobladores de esta localidad, también los funcionarios están ansiosos de que las obras sean culminadas en breve tiempo, con la intención de que se pueda mejorar el servicio en todos los aspectos, para que los pacientes que acuden al nosocomio en busca de atención médica reciban la atención adecuada.

El hospital actualmente atiende un promedio de 1.700 a 1.800 pacientes en forma mensual.