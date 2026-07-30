Itauguá: enfermos renales cierran ruta para exigir insumos vitales para diálisis

Los enfermos renales del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) realizaron este jueves un cierre intermitente de la ruta General Marcial Samaniego para reclamar la provisión inmediata del insumo esencial para sus tratamientos.

La principal preocupación de los manifestantes es la falta de solución ácida, un líquido indispensable para el funcionamiento de las 25 máquinas de hemodiálisis con las que cuenta el servicio.

Manifiestan que alrededor de 200 pacientes dependen del tratamiento y que la falta del insumo pone en riesgo sus vidas.

Según denunciaron, el Ministerio de Salud aún no emitió la orden de compra para la adquisición del producto, situación que compromete la continuidad de los tratamientos.

La presidenta de la Asociación de Enfermos Renales, Marizza Brítez, afirmó que únicamente los pacientes del primer turno pudieron acceder a la diálisis y que el resto ya no cuenta con el insumo necesario.

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“Las máquinas funcionan con bicarbonato de sodio y solución ácida. Sin este último líquido simplemente no pueden operar”, expresó Brítez.

Indicó que alrededor de 120 pacientes ambulatorios con turno fijo y más de 70 usuarios adicionales, junto a los casos de urgencia, dependen diariamente del funcionamiento de los equipos.

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Advirtió que una persona con insuficiencia renal no puede permanecer más de dos días sin someterse a diálisis, ya que la vida del paciente corre serio peligro.

Brítez afirmó, además, que existen faltantes de otros insumos y medicamentos, entre ellos hierro, sacarosa, vancomicina, tiras reactivas para el control de glucosa e insumos para pacientes en diálisis peritoneal.

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Los manifestantes cuestionaron que la adquisición de estos productos se realice mediante órdenes de compra y no a través de licitaciones que garanticen un abastecimiento permanente.

Los pacientes exigieron una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias para evitar la suspensión de los tratamientos y advirtieron que mantendrán las medidas de protesta mientras no se normalice la provisión de los insumos indispensables.