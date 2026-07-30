Municipio anuncia masiva jornada de limpieza en plazas en medio de críticas por la gestión urbana

La Municipalidad de Asunción anunció una jornada masiva de limpieza de espacios públicos que se desarrollará este viernes 31 de julio, desde las 08:00, con la participación de unos 1.500 funcionarios distribuidos en 25 plazas de la capital. El operativo fue definido durante una reunión encabezada por el intendente Luis Bello junto con integrantes de su Gabinete, directores y jefes de distintas dependencias.

La administración municipal informó que los equipos realizarán tareas de limpieza, acondicionamiento y puesta en valor en aproximadamente 20 hectáreas de espacios públicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de estos sitios para el uso de la ciudadanía.

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Operativo busca mejorar plazas

Según el municipio, cada dependencia tendrá asignado un espacio específico y dispondrá de las herramientas necesarias para ejecutar los trabajos de manera simultánea. Los directores y jefes acompañarán a los funcionarios durante toda la jornada.

La Comuna sostiene que la iniciativa también pretende fortalecer el compromiso de los servidores municipales con el cuidado de la ciudad y generar conciencia sobre la importancia de preservar los espacios públicos. Asimismo, apeló a la colaboración de los vecinos para mantener los resultados del operativo.

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Persisten los cuestionamientos a la gestión

El anuncio, sin embargo, se produce en un contexto de constantes críticas ciudadanas por el estado general de Asunción. En distintos barrios continúan las denuncias por deficiencias en la recolección de residuos, la proliferación de vertederos clandestinos y el deterioro de calles debido a la falta de mantenimiento de los baches.

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Si bien la intervención en plazas representa una acción puntual para recuperar espacios públicos, los reclamos apuntan a problemas estructurales que afectan diariamente a los contribuyentes. Vecinos sostienen que las tareas de limpieza deben ir acompañadas de soluciones permanentes en materia de gestión de residuos, mantenimiento vial y fiscalización para evitar que los espacios recuperados vuelvan a deteriorarse.

Desde la Municipalidad indicaron que esta jornada forma parte de las acciones impulsadas por la administración de Luis Bello para “seguir poniendo en orden la casa”, aunque el desafío seguirá siendo responder a las demandas de una ciudadanía que reclama mejoras sostenidas en los servicios básicos y en el mantenimiento integral de la capital.