Video: el microcentro de Asunción se inunda en basura

Un recorrido del equipo de ABC TV por el microcentro asunceno revela las ‘montañas’ que se forman en cada esquina y van en aumento debido a que desde la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción no brindan respuestas.

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Hace apenas 10 días, el jefe comunal Luis Bello (ANR-HC) anunció la cuestionada compra directa, por G. 13.000 millones, de 11 camiones nuevos, prometiendo el fin de la basura acumulada. La situación sigue siendo igual.

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A esto se le suma el visto bueno de la Junta Municipal para extender hasta diciembre el servicio de alquiler de camiones privados. La capital continúa su crecimiento como un vertedero de basura gigante.

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