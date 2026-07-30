Asunción: Bello volvió a cerrar Azara y generó caos en el Centro

La gestión del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), repitió este mediodía el cierre de la calle Azara en el microcentro de Asunción, lo que provocó embotellamientos y malestar debido a la falta de regulación de tránsito en plena hora pico.

El bloqueo de esta arteria, que forma parte de las obras del denominado Plan Asu 400 cuadras, abarcó el tramo comprendido entre las calles Iturbe y Tacuarí.

Cierre imprevisto de Azara: vecinos denuncian caos vehicular y ausencia de la PMT

Aunque el cierre de calles fue anunciado previamente en las redes sociales de la comuna, la medida que inició a las 11:00, afectó severamente la circulación en un horario de alta intensidad vehicular en la capital. Vecinos y automovilistas del Centro reclamaron de manera enérgica la total ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para guiar el tráfico en la zona afectada.

Esta falta de control ocasionó un escenario de caos con bocinazos, confusión generalizada y diversos altercados entre conductores. Las molestias se acrecentaron conforme los vehículos particulares buscaban desesperadamente vías alternativas para esquivar el corte en el microcentro.

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Ante la inhabilitación de la arteria principal, las unidades del transporte público de pasajeros se vieron obligadas a modificar sus trayectos habituales. Los colectivos utilizaron vías alternas como la calle Estados Unidos o Tacuarí con el objetivo de alcanzar calles paralelas habilitadas, tales como Fulgencio R. Moreno. Esta desviación de los buses alteró la dinámica regular del transporte público en todo el sector circundante al área de intervención municipal.

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En el sitio de los trabajos se constató el uso de compactadoras y pavimentadoras sobre la calzada. Sin embargo, la infraestructura de seguridad vial se redujo a una señalización precaria compuesta por cintas y carteles de desvío. Asimismo, se documentó la existencia de agua servida estancada sobre el asfalto nuevo que todavía no terminaba de secarse en la esquina de Azara e Independencia Nacional.

Plan Asu 400: detalles del contrato vial y el origen de los bonos G7

Estas intervenciones viales corresponden al contrato de mejoramiento vial identificado bajo el ID 421591 en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Las empresas adjudicadas bajo la modalidad de contrato abierto para la ejecución de los trabajos son Constructora Feldmann SA (Lote Eusebio Ayal) y Covipa SA (Lote Azara-General Díaz). Cada una de estas firmas fue contratada por un monto total de G. 9.000 millones para el desarrollo de los proyectos previstos.

El cronograma del trabajo de recapado estipulaba una ejecución dividida en tramos secuenciales diarios iniciados oficialmente el miércoles 29 de julio a partir de las 13:00. El plan contemplaba abarcar en su primer día el tramo de Chile a Iturbe, en el segundo día desde Iturbe hasta Paraguarí, y en el tercer día de Paraguarí a Tacuary.

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Estos proyectos viales en ejecución debían financiarse utilizando una porción de los recursos provenientes de los bonos G7 (2021), emitidos bajo la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El plan de inversión de estos recursos preveían G. 18.000 millones para la modernización de la Estación de Buses de la capital, pero fueron redireccionados a estas obras viales.

A más de cinco años de haberse concretado la emisión de aquellos bonos municipales, las cuentas bancarias donde supuestamente debía encontrarse el dinero ni siquiera aparecen reflejadas en los balances de la comuna.