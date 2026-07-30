Trata de personas: la cara oculta de los paraguayos atrapados por el engaño en el exterior

Deslumbrados por propuestas de supuestos trabajos con salarios altos, en restaurantes, escuelas, casas de familia y otras actividades laborales aparentemente sencillas, lastimosamente muchos paraguayos se aventuran a viajar al exterior sin cerciorarse de la realidad que los espera. Entre los distintos peligros a los que se exponen, la trata de personas es una realidad devastadora de la que no todos logran escapar.

La ONU presenta la siguiente definición de este flagelo: “La trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos”.

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En el pasado, numerosos paraguayos emigraban masivamente a los Estados Unidos para trabajar en la construcción, el servicio doméstico y otros rubros. Argentina, España y Brasil también se posicionaron como destino de muchísimos compatriotas en busca de mejores ingresos.

Hoy en día, las personas que salen del país ya no se limitan a estos países y los motivos tampoco son los mismos.

Según datos divulgados por el Poder Judicial en su página web en 2025, a nivel internacional, Paraguay es el segundo país de origen de víctimas de trata en España, después de Colombia.

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En 2022, 46 mujeres paraguayas fueron liberadas de redes de explotación sexual en ese país, y 18 personas connacionales fueron detenidas por su participación en dichas redes.

Mayoría de compatriotas víctimas de trata de personas en el mundo son mujeres

Un informe elaborado por la red académica Observatorio del Sur sobre Igualdad de Género, revela que entre los años 2019 y 2023. las víctimas de la trata de personas de origen paraguayo se encuentran identificadas en países como Argentina, Brasil, Chile, República Popular China, Colombia, Alemania, México, España, Francia y otros países.

Asimismo, destaca que los traficantes mueven a las mujeres víctimas de trata a nivel regional y hacia Europa a través de países de tránsito incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil y España.

El trabajo, que abarca el periodo comprendido entre los años 2019 a 2023, revela que el 88% de un total de 491 víctimas de trata eran mujeres y el 12% hombres.

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Otro dato preocupante expuesto en el trabajo es que el 86% de las víctimas paraguayas, era menor de edad. Según los datos, 47 tenian edades entre 18 a 25 años; 14 de 26 a 35 y 8 eran mayores de 36.

La trata de personas con fines de proxenetismo es la más frecuente.

Mayoría de víctimas, del departamento Central

El Observatorio detaca que la gran mayoría de estas víctimas (172) fueron captadas en distintas ciudades del departamento Central. El desglose de la cantidad de víctimas por departamento precisa que 54 son oriundas de Alto Paraná, 42 de Cordillera, 33 de Caaguazú, 26 del Guairá y otras 26 de Itapúa. Los demás registran de 1 a 18 personas, siempre en el periodo mencionado en la pesquisa.

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Las formas de reclutamiento también han evolucionado: si antes el patrón común era el contacto directo de un intermediario con la víctima, actualmente las redes sociales desempeñan un papel predominante en la captación.

En ese sentido, el Observatorio del Sur destaca que cada vez son más variadas las formas de captación de víctimas; pero, principalmente, esta se realiza por medio de las redes sociales.

El Observatorio del Sur precisa que el informe es de elaboración propia con base a informes publicados en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Asimismo, abarcan datos recolectados de fuentes oficiales provistos por instituciones públicas, como el TSJE, las Secretarías de la Mujer, los Juzgados, las Fiscalías y el Ministerio de Justicia.

Tras muerte de paraguayo en Ucrania, Fiscalía investiga “reclutamiento”

Preocupantemente, en los últimos tiempos se han detectado en el país ofertas laborales para reclutar personas y llevarlas a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tras confirmarse la muerte en Ucrania del paraguayo Néstor Adrián Barreto Fernández, de 21 años, oriundo de Choré, departamento de San Pedro, la Fiscalía local abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que fue reclutado para el conflicto bélico.

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A comienzos del corriente mes, el padre del joven, Maxiliano Barreto, denunció ante la Fiscalía y los medios de comunicación que su hijo fue persuadido de que estaría en un lugar seguro, desde donde operaría drones y percibiría una alta remuneración por ello. Sin embargo, una vez en dicho lugar, fue llevado a la primera línea, con el desgraciado resultado ya conocido.

Según el denunciante, Néstor viajó a España en febrero pasado para trabajar con su hermano, quien se encuentra radicado allá. Sin embargo, el joven cambió de planes tras recibir una propuesta de un ciudadano colombiano de realizar la tarea de operador de drones en Ucrania, a cambio de un salario mensual de unos US$ 4.500, más bonos por misión.

Barreto afirmó que su hijo reveló que encontró allá a numerosos compatriotas de Liberación, Lima y Colonia Esperanza, del departamento de San Pedro y de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

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En otros países de la región como Argentina y Brasil existen investigaciones similares orientadas a identificar las ramificaciones de la red internacional de trata que se centra en la captación de jóvenes para enviarlos a la guerra.

En un video divulgado por el medio periodiístico El Deber, de Bolivia, uno de los “reclutados” reveló que le ofrecieron US$ 30 mil por alistarse y un salario mensual de casi US$ 2 mil dólares. El flamante soldado, de origen colombiano, reveló que ya estababa por concluir su entrenamiento, a días de incorporarse al grupo para llevar adelante su misión y no había percibido aún dinero alguno.