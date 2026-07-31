Nacionales
31 de julio de 2026 a la - 14:15

Lapachos en flor anticipan la primavera

Árboles de lapacho cubiertos de flores rosas, con coches y una estructura blanca al fondo en una calle urbana.
En Herminio Giménez y 33 Orientales, detrás del Hospital de Trauma, se puede apreciar esta colección de lapachos en flor.Anibal Velázquez

Como si se pusieran de acuerdo, los lapachos de las veredas y de los patios, han iniciado su etapa de intensa floración. Su ramas explotan en flores de color rosado, fucsia o en su especie albino o blanco; y dan un rostro diferente y primaveral a los barrios de Asunción y ciudades vecinas. Son como ramos de flores que la naturaleza regala a los transeúntes y a los automovilistas.

La naturaleza nos ofrece en estos días calurosos una singular belleza de flores, que coronan las frondosas plantas de los lapachos. A primera vista parecen como gigantescos ramos de flores que resaltan entre los árboles.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2023/07/02/lapachos-rosados-hermosean-asuncion-con-elegancia-y-ternura/

Árbol grande con flores rosas frente a edificios coloridos en un día despejado en un entorno urbano.
Una postal se puede apreciar en Teodoro S. Mongelós y 22 de Septiembre, al costado del templo de San Miguel Arcángel.

Los lapachos se levantan en las veredas, otras resaltan en los patios del vecindario, y en conjunto, dan una imagen alegre y diferente al barrio. Algunas de estas plantas, aquellas que crecieron en las veredas, no escapan del salvajismo de la ANDE, que para preservar su tendido aéreo, procede a cercenar las ramas y quedan como Y griega, aún así, florecen a los costados.

Lea más: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/lapachos-rosados-engalanan-la-capital-con-una-explosion-de-color-y-belleza-1606717.html

En la jerga popular se suele decir, que la floración de los lapachos, anticipan la Primavera, y que ya no habrá días de intenso frío.

Árbol de flores blancas con camioneta oscura estacionada en una calle, rodeada de vegetación y casas de techos rojos.
San Rafael y Primera, detrás de la comisaría 14, aprarece esta hermosa especie de lapacho albino, que resalta con el azúl cielo de fondo.

El ciclo natural de esta planta hace que en otoño e invierno pierda la totalidad de sus hojas, para luego dar paso a la floración. Para esto también ayuda el veranillo, y en ese ambiente, aparecen las campanillas rosadas, que llegan a su mayor belleza unas dos semanas, para luego caer y marchitarse en el suelo. Una vez terminado este proceso comienza a recuperar su follaje verde que invita a descansar bajo su sombra.

Árbol de Jacarandá cubierto de flores rosas, con vehículos gris y blanco estacionados bajo su sombra en un día soleado.
Aparece como un ramo de flores en Colón y Lisboa.

A esta altura del año, también ya florecen los lapachos blancos, la especie albina del rosado. Mirarlos de abajo, tanto al rosado y al albino, y defondo con el azúl del cielo, es realmente maravilloso. Es un espectáculo único, un regalo de la naturaleza que se puede apreciar en la antesala de la Primavera.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/09/22/explosion-de-color-en-avenida-de-nueva-italia/

Árbol con flores blancas y rosadas frente a edificio de ladrillos naranjas en un día soleado.
Haedo y 14 de mayo, en el predio del templo de la Encarnación, este lapacho blanco empieza a mostrar su belleza.

Recorriendo los barrios, también ya se puede apreciar el florecer de algunas plantas de flores amarillo, pero esta especie normalmente llega a su mayor floración en septiembre.

Árbol de lapacho en flor rosa destaca en una esquina, con semáforo ámbar y edificio desgastado al fondo.
Belleza única en Fulgencio R. Moreno y Estados unidos.

Cambio de temperatura

La sucesión de frío y calor, días nublados y cielos despejados les da mayor profusión.Si en otras latitudes los árboles quedan en ramas desnudas y grisáceas durante todo el invierno, en la nuestra las copas de los lapachos dejan el verde y se visten de color por prodigio de la naturaleza.

Árbol de lapachos con flores amarillas en primer plano, fondo urbano con edificio y cielo despejado.
En la vereda de la calle Colón casi Panamá se levanta este lapacho amarillo, que de a poco empieza a estallar en flores.