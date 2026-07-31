Monseñor López advierte en San Ignacio: “El amor al dinero destruye la dignidad, la justicia y la educación”

Las celebraciones por el día de San Ignacio de Loyola, patrono de la ciudad de San Ignacio, capital del Barroco Hispano-Guaraní del departamento de Misiones, iniciaron esta mañana con la tradicional procesión de la imagen del santo por las principales avenidas de la ciudad.

Tras el recorrido, la comunidad participó de la celebración eucarística realizada en la explanada del templo local, donde el obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, presidió el acto religioso.

Durante su homilía, el obispo reflexionó sobre quién es el verdadero patrón que guía la vida de las personas: Dios o el dinero. Señaló que cuando el dinero ocupa el lugar de Dios y se convierte en un “patrón”, termina destruyendo la dignidad humana, la justicia y la educación.

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“El amor al dinero también ingresó en el ámbito educativo. Hoy vemos cómo ese afán desmedido llevó a la venta de títulos y a la pérdida de valores dentro del sistema educativo. Muchas personas ya no buscan formarse, sino acceder a beneficios mediante la compra de documentos, y eso ocurre porque el dinero se convirtió en el motor de un engranaje que termina destruyendo la educación”, expresó.

Monseñor López también cuestionó que el amor desmedido al dinero esta detrás de los daños ocasionados al medio ambiente, al permitir que algunas industrias continúen operando pese a generar desechos tóxicos que afectan ríos y arroyos.

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Afirmó que, aunque existan promesas de protección ambiental, muchas veces las prácticas no cambian y terminan perjudicando a las comunidades y a la nación. “Donde entra ese amor al dinero, destruye todo”, sostuvo.

El religioso afirmó además que cuando el dinero se convierte en patrón y desplaza a Dios, trae consecuencias negativas para la sociedad.

“El amor al dinero es lo que está detrás de toda corrupción. En el corazón corrupto, en la mente corrupta, siempre está eso primero y, por lo tanto, no va a dudar un segundo para traicionar la dignidad humana. Porque no es Dios quien está primero, sino el dinero”, manifestó.

Añadió que elegir servir a Dios significa optar por la vida, mientras que poner al dinero como prioridad lleva a la destrucción. “El amor al dinero es la raíz de todos los males”, recordó.

“El problema no es el dinero en sí, sino el amor desmedido al dinero. Cuando se convierte en un valor absoluto y ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, termina destruyendo todo. Esa avaricia nos lleva a buscar únicamente riquezas materiales, alimentando la vanidad y la soberbia personal”, señaló.

Críticas a la corrupción y al financiamiento político

Durante su mensaje, monseñor Osmar López también cuestionó el financiamiento de las campañas políticas y advirtió que quienes invierten grandes sumas de dinero para acceder a cargos públicos posteriormente buscan recuperar esos recursos mediante hechos de corrupción.

Agregó que el amor al dinero está detrás de la corrupción que afecta al país y recordó que Paraguay figura entre los países con mayores niveles de corrupción de la región.

Según expresó, esta realidad se refleja en la falta de recursos para hospitales, escuelas, comunidades indígenas y seguridad ciudadana, además de favorecer prácticas como el padrinazgo político, las licitaciones amañadas, la manipulación de la justicia y la infiltración del narcotráfico en la política.

“Servir al dinero es elegir la muerte, mientras que servir a Dios es elegir la vida”, concluyó.

Festival Nacional del Asado a la Estaca reúne tradición, gastronomía y música

Tras la celebración religiosa, los festejos patronales continuaron en el predio municipal ubicado en el acceso a San Ignacio, donde se desarrolla una nueva edición del tradicional Festival Nacional del Asado a la Estaca al estilo Misionero.

La jornada gastronómica y cultural reúne a familias, visitantes y pobladores que llegan hasta la ciudad para disfrutar de una de las actividades más esperadas dentro del programa de celebración patronal.

La Comisión de Festejos Patronales organiza en la fecha la XIII Edición del Festival Nacional del Asado a la Estaca al estilo Misionero, una propuesta que combina la tradición culinaria de la región con la música y el encuentro comunitario.

Además del tradicional asado preparado a la estaca, los asistentes disfrutan de una cartelera artística con la participación de músicos locales, departamentales y nacionales, que acompañan la celebración en honor a San Ignacio de Loyola.