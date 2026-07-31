Se manifiestan frente a vivienda de Derlis Maidana y exigen destrabar construcción de viviendas sociales

Integrantes de la comisión pro vivienda “San Antonio” del distrito de San Patricio se manifestaron frente a la vivienda del senador Derlis Maidana (ANR-HC), en Santa María para solicitar explicaciones sobre la demora en la construcción de viviendas sociales destinadas a familias de la comunidad.

Según explicó el dirigente social Pedro Irala, la comisión viene gestionando este beneficio desde el año 2018, con el objetivo de acceder a un terreno y obtener los recursos necesarios para la construcción de las viviendas.

La comisión estaba integrada inicialmente por 70 familias que serían beneficiadas. Sin embargo, el número se redujo debido a que algunos postulantes no cumplían con los requisitos establecidos por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Irala señaló que el año pasado el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, determinó que 60 personas reunían las condiciones necesarias para acceder al programa habitacional.

No obstante, pese a las gestiones realizadas y a que los beneficiarios ya contaban con los lotes regularizados, las obras nunca comenzaron.

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El dirigente recordó que, tras una movilización frente al MUVH, Baruja anunció la construcción de 1.200 viviendas sociales durante este año, dentro de las cuales se encontraba el proyecto de la comisión “San Antonio”.

Sin embargo, recientemente los integrantes fueron informados de una nueva reducción. De los 60 beneficiarios previstos, solo 40 accederían a la primera etapa de construcción, mientras que las 20 familias restantes quedarían para una segunda fase, según la explicación recibida desde la cartera estatal.

Tras esta decisión, técnicos del MUVH debían llegar hasta la comunidad para realizar la firma del subsidio correspondiente, mediante el cual el Estado cubriría el 95 % del costo de las viviendas y los beneficiarios aportarían el 5 % restante. Sin embargo, hasta la fecha los funcionarios no llegaron, indicó Irala.

Los integrantes de la comisión manifestaron que, tras realizar averiguaciones, recibieron información de que supuestamente el senador Derlis Maidana habría solicitado que el proyecto no se ejecute en esa comunidad.

Ante esta situación, los afectados acudieron hasta la residencia del legislador en Santa María para pedir explicaciones. La presidenta de la comisión, Carmen Aquino, logró comunicarse telefónicamente con Maidana, quien, según los integrantes, se comprometió a mantener una reunión este domingo con la comisión y el intendente de la ciudad, Fabián Almada (PLRA), para aclarar la situación y determinar los motivos por los cuales el proyecto permanece paralizado.

La comisión “San Antonio” espera que el encuentro permita destrabar el proceso y definir la continuidad del proyecto habitacional que, según sus integrantes, beneficiará a decenas de familias de San Patricio.