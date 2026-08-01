Bomberos Voluntarios de San Pedro invitan a la ciudadanía a convertirse en padrinos de la colecta solidaria anual

La colecta coincide con la conmemoración del Día del Bombero Paraguayo y tiene como principal objetivo cubrir gastos de combustible, mantenimiento de las unidades, reposición de insumos y funcionamiento del cuartel, indispensables para responder a las emergencias durante todo el año.

Los voluntarios instalaron su puesto principal en la histórica plaza Mariscal López, sobre la avenida Braulio Zelada de San Pedro de Ycuamandyyú, frente a la Municipalidad. Además, brigadas de bomberos recorren distintos puntos de la ciudad, visitan comercios y viviendas para solicitar el apoyo de la comunidad.

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Los integrantes de la institución recuerdan que el Cuerpo de Bomberos depende en gran medida de la solidaridad ciudadana para mantenerse operativo, ya que la mayor parte de sus recursos proviene de campañas solidarias y aportes voluntarios.

Para garantizar la transparencia de la campaña, todos los voluntarios se encuentran plenamente identificados con uniforme azul, casco amarillo, credencial institucional y alcancía oficial habilitada para recibir las donaciones de la ciudadanía.

Explicaron que San Pedro registra un importante número de accidentes de tránsito especialmente durante las noches, situación que demanda un elevado consumo de materiales de primeros auxilios, combustible y equipos de rescate. A ello se suman los frecuentes llamados para combatir incendios de pastizales, forestales y estructurales, intervenciones que requieren una constante reposición de insumos.

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Además de la colecta anual, la compañía financia sus actividades mediante rifas, hamburguesadas y otras iniciativas solidarias, que permiten obtener recursos para mantener en funcionamiento los móviles, equipos y la infraestructura del cuartel.

Los bomberos voluntarios hicieron un llamado a toda la ciudadanía a sumarse a la campaña solidaria, recordando que cada aporte, por pequeño que sea, contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta de una institución que presta servicio de manera voluntaria y permanente en beneficio de toda la comunidad.