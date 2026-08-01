Falleció Line Bareiro, referente histórica del feminismo en Paraguay

Durante la mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de Line Bareiro, una de las figuras más influyentes del feminismo, la ciencia política y la defensa de los derechos humanos, tanto en Paraguay como en América Latina.

“Hoy despedimos con profundo dolor a Line Bareiro, una de las grandes referentes del feminismo paraguayo”, anunció en sus redes la senadora Esperanza Martínez (PPC).

Bareiro construyó un legado fundamental en la historia reciente de nuestro país. Sus inicios en el activismo se remontan a su etapa como dirigente estudiantil en los ámbitos secundario y universitario, desde donde enfrentó los abusos del régimen dictatorial.

“No solo nos unió el trabajo, sino una amistad profunda y duradera, basada tanto en afecto y en coincidencias como en capacidad de entender, sobrellevar e incluso valorar las diferencias”, escribió la activista Clyde Soto Badaui, a través de su cuenta en Facebook.

Ella destacó a Bareiro como una gran maestra y formadora de una camada de mujeres convencidas en luchar por sus derechos y por la igualdad de género.

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Line formó parte del Banco Paraguayo de Datos, una de las organizaciones no gubernamentales más perseguidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner por su labor de registro y denuncia.

Arquitecta del movimiento feminista y civil

Con el advenimiento de la democracia, su figura fue clave para la articulación de la sociedad civil. Line impulsó y cofundó plataformas históricas para el avance de la mujer y las libertades públicas, entre las que destacan Mujeres en Acción, la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), la Articulación Feminista Mercosur (AFM) y el Centro de Documentación y Estudios (CDE).

“Fue generosa con sus conocimientos y con el entonces aún reciente Centro de Documentación y Estudios, el CDE, donde nos recibieron y literalmente nos dieron llaves para que podamos usar computadoras y biblioteca. Cuando eso poca gente tenía todo eso en sus casas, menos en sus móviles porque no existían”, recordó Soto Badauí.

Asimismo, fue una de las promotoras clave de la red Decidamos, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la Red Contra Toda Forma de Discriminación y la Red de Politólogas.

Impacto internacional y legado intelectual

Su trayectoria trascendió las fronteras nacionales. Entre 2011 y 2014 marcó un hito al convertirse en la primera paraguaya en integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de las Naciones Unidas. Además, formó parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Como docente, conferencista e investigadora, sus aportes intelectuales fueron decisivos para el diseño de políticas públicas orientadas a la equidad de género, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos.

“He tenido una maestra, una amiga y una segunda madre. Un ser humano como todos, a veces contradictorio, pero en este caso principalmente brillante, una mujer capaz y solidaria, comprometida con el Paraguay, con las mujeres, con los derechos humanos de todas las personas, con la democracia, con el mundo. Qué mucho es todo esto. ¡Gracias, infinita Line!“, cerró el posteo del Clyde Soto

Entre sus obras más destacadas se encuentra el libro Alquimistas. Documentos para otra historia de las mujeres, escrito en coautoría con Mary Monte y la propia Clyde Soto Badaui.

Hasta sus últimos días, Line Bareiro se mantuvo activa como investigadora en el CDE y como referente indiscutible para las nuevas generaciones de politólogas y activistas de toda la región.