Hospital Regional de Concepción consolida cirugías gratuitas de cataratas con tecnología de vanguardia

Como parte de su política de descentralización y acceso equitativo a la salud, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Hospital Regional de Concepción, consolida con éxito su programa de cirugías gratuitas de cataratas.

Las intervenciones se llevan a cabo de forma sostenida todos los martes, alcanzando un promedio de entre ocho y diez procedimientos por jornada.

Desde la puesta en marcha de esta estrategia asistencial el pasado 13 de abril, ya se han concretado 95 cirugías.

De este total, 40 pacientes ya recibieron el alta médica tras registrar una evolución sumamente favorable, logrando recuperar su capacidad visual y mejorando de manera significativa su calidad de vida y su autonomía cotidiana.

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El impacto de este servicio trasciende las fronteras del primer departamento. Las personas beneficiadas provienen de diversos puntos del país, tales como Pedro Juan Caballero, San Pedro, Puerto Casado, Horqueta y diferentes distritos de Concepción, consolidando al hospital regional como un polo de referencia en la atención oftalmológica del norte del país.

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Tecnología de punta y procedimiento seguro

Las cirugías se ejecutan mediante la técnica de facoemulsificación, reconocida internacionalmente como el estándar de oro para el tratamiento de las cataratas.

Procedimiento: Consiste en fragmentar el cristalino opacificado mediante ultrasonido a través de una microincisión, para luego reemplazarlo por un lente intraocular plegable.

Ventajas: Se trata de una intervención mínimamente invasiva, de alta precisión y rápida recuperación, lo que permite que los pacientes experimenten una mejora notable y casi inmediata en su visión.

Además de las jornadas quirúrgicas, el Servicio de Oftalmología ofrece atención permanente de lunes a viernes, con plantel de especialistas dedicados al diagnóstico y seguimiento clínico de los pacientes.

¿Cómo acceder al servicio?

El Ministerio de Salud Pública recuerda los pasos necesarios para aquellas personas que requieran acceder a las evaluaciones y cirugías: