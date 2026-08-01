Salud inicia encuesta comunitaria en Saltos del Guairá para prevenir arbovirosis y fiebre amarilla

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a través de la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS) y el Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (PEEC), llevará a cabo del 3 al 7 de agosto una importante encuesta comunitaria en el distrito de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú.

Esta iniciativa se enmarca dentro del estudio titulado “Evaluación del riesgo potencial de transmisión de fiebre amarilla y otras arbovirosis en Saltos del Guairá”.

El propósito principal de la intervención es identificar factores de riesgo, verificar el estado de vacunación de los pobladores, detectar posibles casos febriles compatibles con dengue, fiebre amarilla, chikunguña o zika, y reforzar de manera oportuna las acciones de prevención y respuesta comunitaria.

Durante las visitas domiciliarias, los brigadistas, que estarán debidamente identificados con la credencial oficial del MSPBS, solicitarán la colaboración de un adulto responsable del hogar para responder un cuestionario breve.

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Las autoridades sanitarias recuerdan que la participación es totalmente voluntaria y que toda la información recopilada será tratada bajo estricta confidencialidad, siendo utilizada exclusivamente con fines de salud pública e investigación epidemiológica.

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Asimismo, en caso de que los equipos detecten a personas con síntomas compatibles con alguna de estas patologías, se les brindará la orientación médica necesaria y se activarán los protocolos de notificación formal al sistema de vigilancia nacional.

Llamado a la colaboración ciudadana

Desde la cartera sanitaria se insta encarecidamente a las familias de Saltos del Guairá a recibir a los encuestadores y proporcionar información veraz, subrayando que la cooperación ciudadana es un pilar fundamental para proteger la salud colectiva.

La participación activa de la comunidad contribuye directamente a:

Detectar de manera temprana posibles brotes epidémicos.

Fortalecer la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por mosquitos vectores.

Proteger la salud y el bienestar de todas las familias de la región.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y despejar cualquier tipo de duda, el Ministerio habilitó una línea de contacto exclusiva para verificar la identidad del personal acreditado o realizar consultas generales: (0982) 069-118.