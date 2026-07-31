Alerta por virus respiratorios: semanas críticas y baja vacunación

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) informó que el país atravesará al menos 12 semanas más de alta circulación de virus respiratorios, un escenario marcado por el predominio del Virus Sincitial Respiratorio, seguido por el Metapneumovirus y la Influenza.

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Ante este panorama, las autoridades sanitarias alertan sobre las bajas coberturas de inmunización en los grupos de riesgo e insisten en la adopción de medidas preventivas.

Virus respiratorio: Impacto epidemiológico y hospitalizaciones

De acuerdo con el reporte semanal de Vigilancia de la Salud, en la última semana se acumularon 25.096 consultas a nivel nacional. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), se registraron 1.508 hospitalizaciones en las últimas cuatro semanas, de las cuales el 16% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos (UCI).

Si bien el nivel de internaciones se mantiene dentro de los parámetros esperados por debajo de la curva epidémica promedio, el impacto se concentra principalmente en los sectores más vulnerables:

Menores de 2 años: 29% de los ingresos.

Adultos de 60 años y más: 28% de los pacientes hospitalizados.

Niños y jóvenes de 5 a 19 años: 14% de las internaciones.

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En el boletín epidemiológico de la fecha, se indica también que en las últimas cuatro semanas se confirmaron 39 fallecidos asociados a virus respiratorios (Rhinovirus, Virus Sincitial Respiratorio, Influenza A H3N2 y Metapneumovirus), elevando la cifra a 157 decesos en lo que va del año 2026.

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El informe resalta que ninguno de los pacientes fallecidos contaba con antecedentes de vacunación antigripal para la temporada.

Bajas coberturas de vacunación en grupos prioritarios

La principal preocupación de la cartera sanitaria radica en que los grupos de riesgo —personas con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica (EPOC), cardiopatías, diabetes y asma— registran las coberturas más bajas.

A la fecha, la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026 alcanza apenas:

24% de cobertura en niños menores de 3 años.

26% de inmunizados en la franja mayor de 60 años.

Ante este escenario, y sumado a la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido a la cocirculación regional de influenza y virus sincitial respiratorio, las autoridades recuerdan que la vacuna anual contra la influenza reduce considerablemente el riesgo de complicaciones graves y muertes. La protección efectiva se adquiere a las dos semanas de su aplicación.

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Adicionalmente, se encuentra disponible el biológico Nirsevimab contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) destinado a recién nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, así como a menores de 1 año con factores de riesgo.

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de acudir a la consulta médica de forma oportuna ante la presencia de síntomas (tos o dolor de garganta) y cumplir estrictamente con el reposo indicado, evitando asistir a escuelas, colegios, guarderías o lugares de trabajo para prevenir contagios masivos.