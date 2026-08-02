Nacionales
02 de agosto de 2026 a la - 19:47

El Festival Nacional del Pirá Caldo se posiciona como un atractivo turístico

El Festival Nacional del Pirá se convierte en un atractivo turístico por su gran participación y variadas opciones gastronómicas.
El Festival Nacional del Pirá se convierte en un atractivo turístico por su gran participación y variadas opciones gastronómicas.Lucía González

El Festival Nacional del Pirá Caldo se posiciona como un atractivo turístico dentro de la gastronomía paraguaya y de la ciudad de San Antonio. Este año, en su sexta edición, más de 12.000 personas concurrieron desde distintos puntos del país para participar de la actividad.

Por Lucía González

El Festival Nacional del Pirá Caldo en su sexta Edición realizada en el ex Hotel de San Antonio, ubicado sobre la Avenida San Antonio de la citada localidad, se posiciona como un atractivo turístico. La variada opción gastronómica que ofrece al público la convierte en un destino obligado y este año más de 12.000 personas acudieron al evento.

El aroma del Pirá Caldo combinado con los variados ingredientes como el orégano, el ajo, la cebolla, el tomate, los locotes de colores, y las especias que le dan un toque único, fue el deleite del público. Algunas opciones presentadas en el festival estuvieron combinadas con crema de leche y abundante queso.

Los más de 30 expositores este año presentaron variadas opciones como el caldo del mandí’í, moncholo, y las preciadas carnes del surubí, utilizadas para la elaboración del variado gourmet del Pirá Caldo.

El Puesto de Rincón de mi Gente ofreció pacú a la parrilla.
El Puesto de Rincón de mi Gente ofreció pacú a la parrilla.

Por supuesto, no faltaron las romanitas, las milanesas de pescado, las empanadas y croquetas, y el pirá a la parrilla, opciones que estuvieron a la elección del público.

El Festival Nacional del Pirá Caldo se convirtió en un atractivo turístico para los visitantes. En la imagen posan Pedro Cabañas, Ruth Vázquez, y Alfredo Lezcano.
El Festival Nacional del Pirá Caldo se convirtió en un atractivo turístico para los visitantes. En la imagen posan Pedro Cabañas, Ruth Vazquez, y Alfredo Lezcano.

Marcos González, organizador del evento manifestó que nuevamente fue un total éxito la actividad que se inició a las 08:00 de la mañana, y que se extendió hasta las 19:00 con la participación de Dj Pasto.

La participación fue multitudinaria tanto que se extendieron mesas y sillas fuera del toldo montado.
La participación fue multitudinaria tanto que se extendieron mesas y sillas fuera del toldo montado.

“La gente se divirtió, y sobre todo disfrutó de la gran variedad del Pirá Caldo que presentaron los cocineros que estuvieron distribuidos en los distintos stands. El cierre lo hará Dj Pasto con una variada selección de músicas que invitará al público a realizar un baile para dar el broche de oro final a este evento”, expresó.

El primer puesto fue para El Gato Pirá Gourmet

Doña Herminia Sanabria viuda de Covis, dueña de El Gato Pirá Gourmet pasó a recibir su galardón, que la posicionó por primera en el primer puesto del Pirá Caldo más rico hecho durante el Festival Nacional del Pirá Caldo en su sexta edición.

Doña Herminia Sanabria Vda. de Covis ganó el primer puesto del mejor Pirá Caldo.
Doña Herminia Sanabria Vda. de Covis ganó el primer puesto del mejor Pirá Caldo.

“Estoy muy feliz, porque es la primera vez que estoy ganando este puesto, además del galardón me entregaron la suma de G. 1.500.000 que es un premio que me alegra muchísimo, y nos incentiva a seguir mejorando la receta", expresó entusiasmada.

Bailarinas y artistas participaron de la actividad que se convirtió en un atractivo turístico.
Bailarinas y artistas participaron de la actividad que se convirtió en un atractivo turístico.

Los organizadores invitan al público a estar atentos al próximo evento que se volverá a realizar el próximo año con más atractivos y opciones para que público pueda disfrutar en familia.