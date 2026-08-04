Demora en donaciones pasó factura a Bianca, afirma médico del Acosta Ñu

Desde el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” comunicaron que la niña Bianca, de 3 años, operada del corazón el pasado 29 de junio, falleció en la noche de ayer, luego de permanecer 35 días internada.

“Dos años y medio en la espera de un corazoncito repercute. Cuanto más tiempo esperamos, se producen cambios estructurales dentro del corazón y el pulmón”, explicó el doctor Marcos Melgarejo, Jefe Del Programa De Transplante Hospital Acosta Ñu.

La pequeña murió ayer a las 19:45 en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, donde permanecía internada desde el trasplante de corazón realizado el pasado 29 de junio.

“Lastimosamente perdimos esta batalla, que fue larga y difícil. Muchas veces tenemos que aceptar que la medicina no es una ciencia exacta y por más que se pongan todos los conocimientos y el esfuerzo sobrehuman, los resultados finales no son los esperados”, añadió el profesional.

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Melgarejo reveló que antes de la cirugía se presentaron eventuales donantes, pero por motivo de que los familiares no aceptaron la donación no se pudo realizar con mucha antelación el transplante de corazón.

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Además reveló: “En el caso de los niños es mucho más difícil. Los donantes tardan mucho más, lo cual es una situación constante”.

“Esta situación golpea a todo el equipo, por el enorme esfuerzo grande que hicimos, pero no nos queda otra que sacudirnos el dolor y continuar porque tenemos un grupo grande de niños que esperan nuestros servicios”, finalizó.