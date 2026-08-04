Fiscal revela que funcionarios ocultan documentos al titular del IPS

El fiscal Julio Ortiz presentó imputación por el hecho punible de lesión de confianza contra los expresidentes del Instituto de Previsión Social Vicente Bataglia y Jorge Britez, además de otras siete personas vinculadas a la institución.

La investigación, que es sobre una causa que data del 2024, es realacionada a las fallidas obras de salas de quirofano que derivaron en un perjuicio que rondaría los G. 61 mil millones guaraníes.

El fiscal comentó que con los pocos documentos que le pudo brindar el doctor Isaías Fretes, logró constatar que esta licitación tuvo su origen en el 2019.

“Se dificulta un poco a este señor (Fretes) tener todos los documentos, porque no le pasan todo lo que él pide. No tiene la suerte de que colaboren con él sus alternos”, señaló.

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Ortiz expresó que lo escucha con todas las ganas al actual presidente del IPS para impulsar esto que se está llevando adelante, resaltando que una golondrina no hace primavera, pero anuncia su llegada.

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“Faltan dos documentos, justamente el acta asamblearia para saber cómo fueron los tenores de los votos. Entonces, no puedo ampliar para ver también quién más de los que estaban ahí en la asamblea del Consejo Directivo apoyaron esta situación, a pesar de las anomalías detectadas por la Dirección Nacional de Contratación Pública, como así también la propia auditoría interna del Instituto”, apuntó.

Ante la consulta de si no ameritaría un allanamiento en el local para incautar toda la documentación, el fiscal indicó que confía que con esta imputación se va a desactivar esta sitaución y el doctor Fretes le va a poder brindar las documentaciones que necesita.