Piden prisión de extitulares del IPS por perjuicio de G. 61.000 millones con obras fallidas

El fiscal Julio Ortiz presentó imputación contra Vicente Mario Bataglia Araújo (62) y Jorge Magno Brítez Acosta (70), expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), por el hecho punible de lesión de confianza con las fallidas construcciones de salas de quirófanos en favor del Hospital Central, que causaron un perjuicio que asciende a G. 61.000 millones.

Así también, fueron imputados Hugo Enrique Aranda (40), exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López (41), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta (43), director de Mantenimiento; Rosa Colmán (60), abogada dependiente de la Dirección Jurídica, durante el periodo de mandato de Bataglia.

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En el tiempo de Jorge Brítez, se citan a Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), director de Abastecimiento y Logística; Marcelo Bordón Leiva (48), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50), directora de Mantenimiento.

Para todas estas personas, el agente del Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva en atención a que la expectativa de pena es de hasta 10 años de encierro, además del embargo preventivo de los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de los encausados.

Pese a suspensión de contrato seguían pagando por obras en el IPS

De acuerdo con lo señalado en la imputación del fiscal Julio Ortiz, el caso de las irregularidades en la construcción de salas de quirófanos en el Hospital Central del IPS, se tuvo conocimiento tras la denuncia comunicada y presentada el 1 de abril de 2024 por la fiscala Silvia González.

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La misma fue en base a la Resolución N° 717/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en la cual se señalan presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N° 4 al Contrato N° 6/2020, que dependía de la Adenda N° 3, que presentaba observaciones no subsanadas ligadas a modificaciones de plazo, lugar, condiciones de prestaciones y de pago, del cual resultó víctima el IPS.

Es así que, durante la ejecución del referido contrato y tras el análisis de los antecedentes del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N° 143/2019 para el “reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS”, fue adjudicada la firma Neighpart SA, por un monto inicial de G. 53.000 millones.

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En ese contexto la Fiscalía analizó la documentación remitida por la DNCP y del IPS, de lo cual se desprendió que la suscripción de adendas por los ahora imputados, que entonces ejercían la administración, control, dirección y disposición del patrimonio, habrían otorgado plazos y actas de recepción a fin de que la empresa adjudicada siga cobrando por la ejecución de obras que no podían realizarse por la falta de planeamiento y evaluación previa de la infraestructura edilicia.

Los entonces presidentes y funcionarios, debido a la falta de gestión en tiempo oportuno de la suspensión contractual, ante la imposibilidad de hacer cumplir el contrato, porque no se podía liberar la zona en la que se debían realizar los trabajos, siguieron emitiendo adendas con actas de recepción permitiendo así que la firma Neighpart SA siga cobrando por obras no hechas ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.

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