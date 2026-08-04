Paraguay, sede regional de RINDHCA en el Banco Central del Paraguay

El Banco Central del Paraguay (BCP), en la ciudad de Asunción, se convierte en el epicentro del debate internacional sobre garantías fundamentales al acoger los días 3 y 4 de agosto de 2026 el Encuentro Anual y la Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA). Este acontecimiento marca un hito histórico para la diplomacia e institucionalidad del país, al ser la primera ocasión en que la nación guaraní ejerce como anfitriona de este foro regional.

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Bajo el lema central “Emergencias climáticas, derechos humanos y el rol de las INDH”, el evento reúne a titulares y equipos técnicos de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) provenientes de más de 20 países del continente. La cumbre cuenta además con una nutrida representación del Sistema de Naciones Unidas —incluyendo a OACNUDH, PNUD, ACNUR, OIM y CEPAL—, delegados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, autoridades gubernamentales, académicos y líderes de comunidades directamente vulneradas por las alteraciones ambientales.

La designación de Paraguay como sede continental responde a un respaldo institucional, ya que coincide con el afianzamiento de la reacreditación de la Defensoría del Pueblo en Categoría “A”, otorgada en 2025 por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Este estatus representa el máximo reconocimiento al cumplimiento estricto de los Principios de París, auditando y avalando la independencia operativa, el marco legal y la efectividad del organismo paraguayo.

La agenda de actividades fue estructurada en dos jornadas diferenciadas de trabajo. El primer día, correspondiente al lunes 3 de agosto, se desplegó un congreso internacional abierto a la ciudadanía y transmitido por plataformas digitales. Dicho foro abordó a través de cuatro paneles de alto nivel el impacto directo de las crisis ambientales sobre el goce de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado en la prevención de desastres, la afectación en sectores vulnerables y las facultades de las INDH ante eventos climáticos extremos.

La apertura oficial del congreso contó con la intervención directiva del Secretario General de la RINDHCA, Pedro Callisaya Aro, y los saludos virtuales de Amina Bouayach, presidenta de GANHRI, junto a representantes de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . Asimismo, la sesión inaugural sumó el acompañamiento del embajador de la República de China (Taiwán), Iván Y. J. Lee, y del Defensor del Pueblo de Paraguay, Rafael Ávila Macke.

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Dentro del desarrollo de las mesas temáticas, el segundo panel analizó la prevención y respuesta estatal con enfoque de derechos, integrando las visiones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Cruz Roja Internacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios . Este espacio técnico contó además con la evaluación reactiva de las instituciones de derechos humanos de El Salvador y Chile .

Por su parte, la tercera mesa de debate visibilizó las consecuencias diferenciadas que acarrean las emergencias climáticas sobre grupos en situación de vulnerabilidad . Con aportes de ONU Mujeres, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), la Municipalidad de Asunción, organizaciones afrodescendientes como AMUAFROC, centros de estudios ambientales y la Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay, se examinó la urgencia de diseñar políticas de auxilio inclusivas .

En la segunda jornada de hoy martes 4 de agosto, el encuentro tomó un carácter exclusivo para las delegaciones miembro de la RINDHCA . Las actividades abarcaron reuniones estratégicas bilaterales con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, orientadas a fortalecer las redes de defensa e interconexión regional .

El corolario del encuentro se alcanzará con la celebración de la Asamblea General de la RINDHCA, instancia en la que los titulares de la región evaluarán la gestión institucional saliente y tomarán decisiones operativas para los próximos años . Como producto principal de estas deliberaciones, se prevé la adopción de la «Declaración de Asunción 2026», un documento marco que establecerá los lineamientos continentales y guiará la actuación de las INDH ante las emergencias climáticas durante el período 2026-2027 .

La realización de esta cumbre continental en Asunción —respaldada por la Unión Europea, GANHRI, la Oficina Regional de la ONU, Taiwán y el BCP— consolida el protagonismo del Defensor del Pueblo paraguayo, Rafael Ávila Macke, en su rol de Subsecretario General de la RINDHCA . A través de la red, que agrupa a organismos defensoriales de 17 países de Norte, Centro, Suramérica y el Caribe, la región busca articular esfuerzos unificados frente a los desafiantes escenarios ambientales del presente .