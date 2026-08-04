Fenómeno El Niño: el MEC prepara un plan de contingencia ante “catástrofes”

Ante los pronósticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología —que advierten sobre lluvias intensas, inundaciones, tormentas severas, granizadas, olas de calor e incendios forestales—, el MEC recordó la vigencia de la Resolución N.º 687/2023, “Plan de Contingencia del MEC ante Riesgos Hidrometeorológicos”. Esta medida busca prevenir, mitigar y garantizar la continuidad de las clases y el bienestar estudiantil.

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Foco en zonas de riesgo en Asunción

Lorena González, directora de Bienestar Estudiantil del MEC, explicó que se prioriza la atención a escuelas cercanas a cauces hídricos con riesgo de crecidas.

🔶 Escuelas y colegios se preparan ante Fenómeno "El Niño". El MEC ya activó plan de contingencia



🔶 "En Asunción, estamos buscando por sectores para tener bien individualizado. En Central, tenemos foco a ciudades como Mariano Roque Alonso, Limpio, Nueva Italia y Guarambaré.… https://t.co/t82D4S3DEE pic.twitter.com/N1x9oPKrYD — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

“Identificamos un foco de 25 instituciones en Asunción que serían las más afectadas, principalmente en las zonas de ambos Bañados, Sajonia y Tablada Nueva”, señaló.

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Actualmente, la cartera estatal realiza un mapeo para definir un circuito de reubicación antes del punto más crítico del fenómeno. La prioridad del plan es asegurar la modalidad presencial y asegurar la entrega de alimentación escolar a través del programa Hambre Cero.

“Buscamos instituciones cercanas para reubicar a las comunidades afectadas. Si no encontramos escuelas disponibles, las alternativas serían los destacamentos militares u otros predios del Estado. Como última opción, acudiríamos a las clases virtuales”, detalló González.

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Planes adaptados para el interior

La estrategia se extiende al interior y se adapta a la realidad particular de cada departamento.

En ese sentido y haciendo énfasis en comunidades aisladas como los casos de Ñeembucú o el Chaco, frente a la pérdida de conectividad o cortes de energía, se implementará un kit impreso semanal elaborado por docentes, apoyado con tutorías mediante llamadas telefónicas tradicionales.

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Por otro lado, ante eventuales casos de ausentismo, se activarán los Comités Educativos Departamentales para la Gestión del Riesgo (C.E.D.G.R), integrados por autoridades educativas, técnicos y psicólogos de cada región.

🔶 Escuelas y colegios se preparan ante Fenómeno "El Niño"



🔶 "Nos estamos preparando para una catástrofe de grandes magnitudes con respecto a la inundación de ríos e instituciones cercanas a cauces hídricos. Tenemos instrucciones realizar un mapeo y realizar reubicaciones. En… pic.twitter.com/mOSIltnMYN — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

Coordinación institucional y proyecciones

El trabajo se realiza de forma conjunta con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), municipalidades y gobernaciones.

Según los reportes meteorológicos, aunque los efectos ya se perciben, el periodo más crítico se espera para finales de agosto. En el peor de los escenarios, las emergencias por lluvias e inundaciones podrían extenderse hasta marzo, pudiendo impactar el inicio del año lectivo 2027.