Pobladores de Los Cedrales claman por un puente mientras arriesgan sus vidas en una balsa

Pese a la urgencia del reclamo, la bancada mayoritaria de Honor Colorado en la Cámara de Diputados se niega a incluir el proyecto de ley en el orden del día. La propuesta, que cuenta con media sanción del Senado, contempla obras viales para Alto Paraná, Caaguazú y otros departamentos.

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“Queremos que los parlamentarios dejen de lado sus diferencias personales y piensen en el sufrimiento de la gente. Venir hasta acá tiene un costo muy grande”, lamentó Rosa Domínguez, pobladora de la zona.

🔶 Préstamo de 75 millones de dólares para rutas: mientras cartistas pelean, la gente sufre



🔶 Pobladores de Los Cedrales deben usar precaria balsa.



🔶 "Seguimos pidiendo que piensen a nosotros. Esto no es un lujo. Es una necesidad", Rosa Domínguez, pobladora de Colonia Pengo.… pic.twitter.com/IJ8hFxAA89 — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 4, 2026

Ella enfatizó que la obra no es un lujo, sino una necesidad básica para romper el aislamiento. “No puede ser que en pleno 2026 nos tengamos que mover en una balsita que ni siquiera está en buenas condiciones”, añadió.

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Trasfondo político en el oficialismo

La traba para el tratamiento del crédito respondería a una interna partidaria. El líder del bloque cartista, Miguel del Puerto, admitió tensiones en la bancada tras las declaraciones del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien calificó a sus correligionarios de “borrachos de poder” por dilatar el proyecto impulsado por el propio Ejecutivo.

Pese al malestar, Del Puerto se mostró optimista sobre una pronta resolución: “Vamos a dialogar con los colegas para subsanar las diferencias. No podemos postergar un beneficio que estos municipios esperan desde hace 20 años”.

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Llamado del MOPC

Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, instó a la Cámara Baja a dar luz verde al financiamiento. “Esto dará respuesta a compatriotas que hoy están aislados”, señaló.

Asimismo, la titular del MOPC desmintió que la mitad de las obras estén concentradas exclusivamente en Caaguazú, asegurando que los puntos beneficiados responden a un relevamiento técnico de necesidades históricas a nivel nacional.