Préstamo para rutas seguiría empantanado en Diputados por diferencias de la bancada cartista con Ovelar

“Mi postura es no tratar mañana”, dijo tajante el vicelíder de la bancada de Honor Colorado en Diputados, Alejandro Aguilera, sobre el proyecto de ley de préstamo de US$ 75 millones, que ya la semana pasada motivó que los cartistas dejen sin quorum la sesión, molestos porque el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar fue hasta la sala de sesiones a “controlar” cómo votaban, aunque la crítica luego desembocó a que el 50% de los recursos eran solo para el departamento de Caaguazú.

El proyecto de ley “que aprueba el contrato de préstamo n° 6020/OC-PR, por un monto de hasta USD 75.000.000, suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del programa de mejoramiento de la conectividad rural" vuelve a figurar como 8º punto de la sesión ordinaria de mañana. Tal como planteó Aguilera, terminaría siendo postergado de vuelta.

Este mediodía no se realizó la reunión de bancada habitual, ya que fueron a almorzar con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, donde no debatieron el tema y se mantenía la negativa mayoritaria a tratar mañana el asunto, sobre todo porque “Beto” Ovelar siguió echando combustible al fuego entre cartistas.

Ovelar sostuvo que varios diputados del cartismo están “borrachos de poder” ante la negativa a dar trámite al proyecto. El vicepresidente de Diputados, Hugo Meza (ANR, aliado cartista) le respondió diciendo que su enojo tal vez era porque no logró un “trato apu’a” con la Cámara Baja, como está acostumbrado.

Por su parte, Aguilera negó que sea una cuestión personal, sino que su crítica y negativa al proyecto son por el hecho de que los US$ 37,5 millones de los US$ 75 millones serían invertidos solo en Caaguazú.

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“Nosotros (diputados de otros departamentos) no estamos de acuerdo porque todos los departamentos tienen necesidades. Yo no digo que la gente de Caaguazú no las tenga. Me imagino que son innumerables las necesidades que tienen, pero el departamento del Guairá y otros departamentos también las tienen”, sostuvo el vicelíder de la bancada de HC, que paradójicamente siempre habla de que este es un “gobierno de maravillas”.

Del Puerto cuestiona la actitud de “Beto” Ovelar

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, obviamente defendió el proyecto tal como está, puesto que también es representante de Caaguazú; pero, sí criticó la actitud soberbia de “Beto” Ovelar, con quien, pese a compartir movimiento, los separa una fuerte disputa por el liderazgo regional.

“Lo que pasa es que nosotros somos respetuosos también de cada cámara. Ustedes nunca van a ver un diputado que haya estado recorriendo la sesión de la Cámara de Senadores cuando se va a estudiar un proyecto que nos interese”, dijo Del Puerto, recriminando la actitud de Ovelar en la pasada sesión.

No obstante, pese a esa crítica, él se mostró partidario de darle sanción mañana, pero en este caso, no existiría consenso de la mayoría cartista, por lo que su postura tendría las de perder.

“Para mí es prioridad la aprobación, ya que va a llevar mucho desarrollo también a mi departamento, que es el departamento de Caaguazú, y son varios los departamentos que van a ser beneficiados... entiendo Itapúa, Caazapá, Canindeyú, Alto Paraná, o sea, no existen motivos por el cual uno tendría que demorar en el tratamiento y en la aprobación de ese proyecto”, sostuvo Del Puerto.