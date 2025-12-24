Vecinos de Los Cedrales y Minga Guazú nuevamente aislados por avería de una balsa

Según datos recabados, la última avería ocurrió en pleno cruce del río Monday cuando los cabos que sostienen la embarcación se soltaron, lo que provocó que la balsa quedara a la deriva con vehículos a bordo. Afortunadamente, no pasó a mayores, aunque causó un gran susto.

La precaria embarcación, con más de 30 años de antigüedad, opera a unos 11 kilómetros de la ruta PY02, en un trayecto que en gran parte es de camino de tierra. Desde hace décadas, los vecinos reclaman la construcción de un puente sobre el río Monday, atendiendo la precariedad y los constantes accidentes que se registran en el lugar.

De acuerdo con los pobladores, solo en lo que va del año ya se produjeron entre seis y siete percances similares. “Es una ruleta rusa, el estado de la balsa ya no da. Nosotros ya no podemos esperar más”, manifestó Cyntia Leiva, una vecina afectada.

Leiva explicó que el viernes pasado, a las 4:30 de la madrugada, los feriantes que pretendían cruzar para trasladarse a Minga Guazú con sus productos tuvieron el percance que milagrosamente no pasó a mayores.

La situación de la balsa ya había sido declarada de emergencia por la Junta Departamental de Alto Paraná en marzo pasado. Asimismo, existen promesas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de un puente, aunque se espera la aprobación del crédito para financiar el proyecto.