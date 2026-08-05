Choque entre un motocarro y un automóvil deja un herido en la Costanera Norte

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles sobre la Costanera Norte de Asunción, en un momento en que una densa neblina reducía la visibilidad en la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, el motocarro habría cruzado al carril contrario, donde fue embestido por un automóvil que circulaba por la vía.

La conductora del vehículo relató cómo ocurrió el hecho y aseguró que no tuvo margen para evitar el impacto.

“Él estaba en su carril y yo estaba en mi carril. Él perdió el control, por lo visto, de su motocarro, eso se levantó y se fue a parar a mi carril. Yo ya estaba muy cerca y le agarré”, refirió la conductora.

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Conductor del motocarro sufrió lesiones

Tras la colisión, el conductor del motocarro resultó con lesiones y recibió asistencia de paramédicos que acudieron al lugar del accidente. Por su parte, la mujer salió ilesa.