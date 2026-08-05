PJC: escolares piden ayuda para participar de las Olimpiadas Especiales

Un grupo de 41 alumnos de la Escuela Especial N° 11 de Pedro Juan Caballero, que tienen previsto participar como atletas de una nueva edición de las Olimpiadas Especiales el próximo 28 de agosto en la ciudad de Loreto, departamento de Concepción.

Los alumnos-atletas no cuentan con los recursos necesarios para costear los atuendos deportivos necesarios para el evento y apelan al espíritu de solidaridad de la ciudadanía para lograr el objetivo.

Las licenciadas Nilsa Franco, directora, y Zulma Cáceres, coordinadora pedagógica de la institución, indicaron que necesitan ayuda para juntar los más de G. 6 millones para cubrir el gasto.

Invitan a ser padrinos de los atletas

La licenciada Zulma Cáceres, coordinadora pedagógica de la Escuela Especial N° 11, señaló que la idea es reunir a 41 padrinos que se hagan cargo de la adquisición del atuendo deportivo para esa misma cantidad de atletas, con el aporte de G. 150.000.

Por su parte, la licenciada Nilsa Franco, directora de la institución, puntualizó que todo aporte es válido para poder cumplir el sueño de los alumnos de participar de las Olimpiadas Especiales.

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Franco también pidió a las autoridades que destinen una parte del presupuesto público a la cobertura de gastos de este tipo de eventos en los que los atletas llevan la representación de sus respectivas ciudades.

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Los interesados en apadrinar a los atletas pueden contactar con los referentes de la delegación de la institución a las líneas telefónicas 0971616816 y 0971803562.