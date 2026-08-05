Video: aplican “mataleón” a un agente de la Caminera y lo acusan de coima

Dario De Jesús Bogado Villalba denunció a nuestro medio que el 31 de julio fue retenido con su motocicleta por agentes de la Patrulla Caminera en el “Super” Viaducto Rodrigo Quintana.

Dijo que cuando fue a reclamar a los agentes, acompañado por uno de sus compañeros de trabajo, fue agredido por un efectivo molesto por ser grabado con un celular.

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“En lo que el caminera sale y se enoja y nos empieza a desafiar, yo le pregunto por su nombre y ahí se puede ver muy claro que el no tiene su portanombre, y después intenta quitarme mi celular y yo forcejeo con para que no me quite”, señala Bogado.

El agente fue identificado como Anicio Argüello quien según el vídeo, intentó tomar el celular de Bogado. Este último dijo que el agente le quiso aplicar una llave de fuerza hasta que su acompañante, Axel Daniel González Martínez, sometió al agente en el piso con una técnica de Artes Marciales Mixtas.

En el video se observa cómo los agentes de la Policía Nacional intervienen y separan a los implicados. El agente de la Patrulla Caminera denunciaba que Bogado lo mordió en la mano mientras este le recriminaba la agresión inicial.

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En el acta policial se dejó constancia que Bogado no contaba con la cédula verde del biciclo.

Bogado denunció a ABC que los agentes de la Caminera le pidieron una coima de G. 900.000 y en otro archivo de audio se escucha que tras la grabación y la agresión, estos le decían, que solo podría recuperar su motocicleta en al Fiscalía.