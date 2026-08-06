Mercado 4: yuyeras rechazan mudanza del histórico Paseo y temen desalojo

Ante las fuertes versiones de una inminente reubicación de las trabajadoras del icónico Paseo de los Yuyos en el Mercado 4 de Asunción, para la ejecución de una obra privada, las vendedoras se declararon en pie de guerra. Las afectadas afirman que la Dirección del Mercado 4 pretende sacarlas de un espacio que no solo representa su único sostén económico desde hace décadas, sino que constituye un sitio reconocido como patrimonio cultural inmaterial.

La tensión escaló en los últimos días cuando la administración municipal comenzó a solicitar a las trabajadoras sus antecedentes policiales y judiciales.

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Pese a los reiterados reclamos para acceder a la documentación oficial, las afectadas aseguran que las autoridades se niegan a mostrar las resoluciones o el proyecto aprobado por la Junta Municipal. Según las trabajadoras, la respuesta que reciben es que “ya está todo resuelto desde la Intendencia”.

Obras privadas y la amenaza de quedar en el olvido

El conflicto surge a raíz de un proyecto de construcción que se proyecta realizar detrás del espacio que ocupan actualmente las casillas. Según relataron las vendedoras, la empresa privada a cargo de las obras ofreció trasladarlas hacia la vereda de otra cuadra. Sin embargo, las yuyeras rechazan esta propuesta al considerar que los lugares ofrecidos quedan totalmente fuera del circuito comercial de los clientes.

“Nosotros dependemos exclusivamente de la venta del día a día para llevar el pan a nuestras casas. Hace más de 20 años que trabajo en este puesto y no nos pueden borrar así porque sí”, expresó una de las trabajadoras afectadas.

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Son al menos ocho las vendedoras directamente involucradas en el tramo donde se construiría la obra, aunque el temor a que la medida se extienda al resto del paseo mantiene en alerta a todo el gremio de yuyeros del populoso Mercado 4.

Exigen diálogo directo y respeto al patrimonio cultural

Las permisionarias sostienen que el Paseo de los Yuyos es un símbolo identitario de la capital y del país. En ese sentido, dicen que su desmantelamiento o alteración arbitraria constituye una clara violación a la memoria viva de Asunción.

Además, criticaron que el propietario del inmueble donde se ejecutará la obra no haya dado la cara. Las trabajadoras de la zona solamente tuvieron contacto con arquitectos para negociar sin ofrecer garantías reales.

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Las trabajadoras exigen a las autoridades de la Municipalidad de Asunción que detengan cualquier intento de desalojo compulsivo, que transparenten los documentos del proyecto y que busquen una solución técnica que les permita permanecer en la misma cuadra mientras duren los trabajos.

“Aceptamos mejoras en las casillas, pero no que nos quiten de nuestro lugar histórico. De esto subsistimos y no vamos a permitir que jueguen con nuestro trabajo”, sentenciaron.

Municipalidad tilda de “intereses ocultos” el reclamo de yuyeras

Tras las denuncias planteadas por un grupo de permisionarias, el director de Mercados Zonales, Alejandro Buzó, salió a rechazar las acusaciones y aseguró que las afectadas están siendo “alborotadas” por sectores con intereses económicos ocultos.

Según la versión del funcionario municipal, no existe un descontento generalizado de las yuyeras, sino una manipulación liderada por referentes particulares que buscan obtener dinero bajo la figura de supuestas “indemnizaciones”.

Buzó detalló que la Intendencia intermedió ante el grupo inversor privado para que las vendedoras no queden desprotegidas, sino que sean absorbidas como parte de la nueva infraestructura.

¿Cómo será el proyecto?

El proyecto en cuestión prevé la transformación de un predio que actualmente funciona como estacionamiento para dar paso a un moderno complejo gastronómico comercial sobre la calle Asunción Flores. La obra busca darle una cara totalmente distinta a un sector caracterizado por la falta de iluminación y los problemas de seguridad durante la tarde y la noche, según Buzó.

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“La fachada del complejo incluye puestos totalmente nuevos a pocos metros de donde están ahora, con la garantía de que el propio inversionista privado asumirá el costo total de la construcción de los nuevos módulos”, detalló Buzó. Asimismo, el funcionario afirmó que la llegada de franquicias reconocidas aumentará drásticamente la masa de clientes.

Según el director municipal, existen planillas firmadas donde las propias permisionarias manifestaron si preferían puestos individuales o compartidos dentro de la futura infraestructura.

Actualmente, la Asesoria Jurídica municipal trabaja en la confección de una resolución formal que otorgará garantías escritas a las vendedoras, fijando plazos de entrega y la ubicación exacta de los puestos a metros del cruce original. Desde el municipio insisten en que la reubicación traerá un impulso económico decisivo para las yuyeras.