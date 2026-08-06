Meteorología explica cómo el ciclón extratropical afectará a Paraguay

El sistema de mal tiempo que afecta a la región está estrechamente vinculado a un potente ciclón extratropical que se desplaza por el Cono Sur.

El núcleo principal del ciclón y sus efectos más severos (vientos extremos y precipitaciones muy intensas) se concentran sobre el sur de Brasil, Uruguay y sectores de Argentina.

Este dinamismo favorece el ingreso del frente frío actual, generando tormentas dispersas, vientos moderados a fuertes del sector sur y un marcado descenso de la temperatura en gran parte del territorio paraguayo durante los próximos días.

“Lo que da para nosotros es un viento sur que va a traer contigo el aire que está más al sur de la provincia de Buenos Aires. Pero el ventarrón importante de oleaje alto, de posibles afectaciones de esas tormentas va a ser allá en Uruguay, sur de Brasil y desembocadura del río La Plata”, explicó Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología.

Lea más: Frente frío activa alerta por tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h

Seguido mencionó: “Ya pusimos un estado de atención en centro sur de la región oriental. Tal vez esta noche, con el ingreso de lo que sería el coletazo de este sistema, algunas tormentas se van a dar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mingo, reiteró que lo que estará afectando al país no ese ciclón extratropical. Lo que va a generar ese viento van a ser las tormentas que traen los frentes fríos.

Ante la consulta de si este esto ya tiene que ver con el fenómeno climático El Niño, sostuvo que es muy prematuro decir que es una influencia directa.