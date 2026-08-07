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07 de agosto de 2026 a la - 12:03

Banco de Alimentos convoca a su cena solidaria

Mujer con delantal rojo y gorro supervisa mientras otros sostienen recipientes y preparan alimentos en una cocina.
Un grupo de personas prepara alimentos en el marco de la cena anual del Banco de Alimentos Paraguay.Gentileza

El Banco de Alimentos Paraguay (BAPY) prepara su 18ª cena anual, cuyo objetivo de este año es vender 500 adhesiones.

Por ABC Color

La cena del Banco de Alimentos Paraguay (BAPY) se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 20:00, en el Talleyrand de la Costanera Norte de Asunción. El lema de este año será #PlatosQueMultiplican.

Los fondos recaudados durante la cena permitirán fortalecer los programas y proyectos del BAPY, que actualmente trabaja con 165 organizaciones sociales en siete departamentos del país y beneficia a 52.311 personas.

Entre las instituciones asistidas se encuentran hogares de abrigo, guarderías, comedores comunitarios, hospitales, albergues, asociaciones del bien público y asilos.

“Un plato que se comparte es un futuro que se transforma. Multiplicar alimentos significa multiplicar oportunidades”, señala José San Martín, presidente del BAPY.

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Personaje disfrazado en el centro sostiene platos, acompañado de un hombre joven en camiseta amarilla y una mujer con blusa floral en un ambiente luminoso.
Tres voluntarios colaboran en la preparación de platos para la cena anual del Banco de Alimentos Paraguay.

Cómo participar de la Cena Anual del BAPY

El objetivo de este año es alcanzar 500 adhesiones y entregar 76.500 platos a instituciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

Las reservas para la cena solidaria pueden realizarse vía WhatsApp al (0974) 774-615 o mediante el correo alianzas@bancodealimentos.org.py.

El Banco de Alimentos Paraguay trabaja desde hace 22 años para aliviar el hambre y reducir el desperdicio de alimentos, conectando a empresas y productores con organizaciones sociales para rescatar productos aptos para el consumo y destinarlos a quienes más los necesitan.