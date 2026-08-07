Banco de Alimentos convoca a su cena solidaria

La cena del Banco de Alimentos Paraguay (BAPY) se realizará el miércoles 26 de agosto, a las 20:00, en el Talleyrand de la Costanera Norte de Asunción. El lema de este año será #PlatosQueMultiplican.

Los fondos recaudados durante la cena permitirán fortalecer los programas y proyectos del BAPY, que actualmente trabaja con 165 organizaciones sociales en siete departamentos del país y beneficia a 52.311 personas.

Entre las instituciones asistidas se encuentran hogares de abrigo, guarderías, comedores comunitarios, hospitales, albergues, asociaciones del bien público y asilos.

“Un plato que se comparte es un futuro que se transforma. Multiplicar alimentos significa multiplicar oportunidades”, señala José San Martín, presidente del BAPY.

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Cómo participar de la Cena Anual del BAPY

El objetivo de este año es alcanzar 500 adhesiones y entregar 76.500 platos a instituciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

Las reservas para la cena solidaria pueden realizarse vía WhatsApp al (0974) 774-615 o mediante el correo alianzas@bancodealimentos.org.py.

El Banco de Alimentos Paraguay trabaja desde hace 22 años para aliviar el hambre y reducir el desperdicio de alimentos, conectando a empresas y productores con organizaciones sociales para rescatar productos aptos para el consumo y destinarlos a quienes más los necesitan.