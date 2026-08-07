Concejales insisten ante el MOPC por la reparación de las deterioradas rutas de Ñeembucú

Durante la última sesión, el concejal departamental Ismael Almeida (ANR-HC) denunció el avanzado deterioro de unos 10 kilómetros de la vía y solicitó el acompañamiento de sus colegas para reiterar el reclamo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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El edil manifestó que las banquinas presentan un importante desgaste y que, en varios sectores, el pavimento también evidencia daños que comprometen la seguridad de quienes transitan diariamente por esta ruta, utilizada por pobladores, productores y transportistas del norte del departamento.

Ismael Almeida ( ANR-HC)recordó que ya había solicitado formalmente la intervención del MOPC, aunque hasta el momento no obtuvo una respuesta concreta. Por ello, propuso remitir una nueva nota institucional, respaldada por la Junta Departamental, para insistir en una reparación urgente del tramo afectado.

El reclamo no es nuevo. El concejal departamental Alberto Guiringhelli (PLRA) recordó que en reiteradas oportunidades ya había advertido sobre el progresivo deterioro de la ruta PY-19 y que, a través de la Junta Departamental, fueron remitidas varias notas a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, solicitando trabajos de mantenimiento y reparación. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha no se hayan ejecutado las intervenciones requeridas.

En la misma línea, el presidente de la Junta Departamental, Jaime Recalde (ANR), sostuvo que el departamento continúa aguardando una respuesta del MOPC. Señaló que, además de la ruta PY-19 entre Acevedo y Alberdi, existen otras vías estratégicas que requieren atención inmediata, como la ruta PY-04 en el tramo Pilar–General Díaz y la ruta PY-19 hacia el distrito de San Juan de Ñeembucú.

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Los concejales coincidieron en que el deterioro de estas carreteras afecta la conectividad, incrementa el riesgo de accidentes y genera perjuicios para el transporte de la producción, el comercio y los pobladores que dependen de estas rutas para sus actividades diarias. Por ello, resolvieron insistir ante el Ministerio de Obras Públicas para que las obras de reparación sean incluidas entre las prioridades de la cartera de Estado.