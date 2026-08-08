25 de Diciembre: Denuncian tala ilegal de árboles en un colegio

La denuncia fue presentada en la Comisaría 12 de 25 de Diciembre por Ignacio Cáceres Ramos, quien responsabilizó del hecho a la directora del Colegio ‘Emilio Gómez Zelada’, la licenciada Cándida Poletti.

Según el denunciante, los árboles derribados fueron plantados hace varios años por padres de estudiantes del local educativo para generar sombra en los alrededores de la casa de estudios.

Ramos también cuestionó a la intendenta municipal de 25 de Diciembre, Emilse Álvarez (ANR-HC), a quien acusó de proveer personal para el derribo de las plantas.

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Opinó que la ejecutiva de la Municipalidad no debió acompañar el procedimiento y argumentó que no era necesario perjudicar a los árboles que servían como sombra a los estudiantes.

Seguridad de la comunidad educativa

La directora Cándida Poletti afirmó que las plantas ya eran muy altas y ponían en peligro un pabellón completo del colegio, donde los alumnos desarrollan sus clases, y que últimamente muchos estudiantes y profesores ya no quieren permanecer en esas aulas, principalmente cuando se registran fuertes temporales.

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Dijo, además, que las plantas sacrificadas -unos diez árboles- no son de especies nativas.

Por otra parte, indicó que la madera extraída de los mismos será utilizada para la elaboración de muebles rústicos que serán colocados en el patio de la institución.

Intendenta negó participación

La intendenta Emilse Álvarez afirmó que la institución municipal no tuvo nada que ver en el caso denunciado. Añadió que existe una empresa encargada de la limpieza en la ciudad, que es la que realiza ese tipo de tarea.