Apyka Rynde’i: conflicto por tierras entre comunidad indígena y un estanciero brasileño en Amambay

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) Paraguay, se hizo eco de los reclamos de la comunidad indígena Apyka Rynde’i, perteneciente al pueblo Paî Tavyterã, asentada en el distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay.

La mencionada nucleación, expuso que el conflicto gira en torno a la tenencia de un territorio que consideran parte de su hábitat natural y ancestral donde crecieron, tienen su cementerio y se conectan con sus raíces.

Sin embargo, los miembros de la comunidad denuncian que un ciudadano brasileño identificado como Claudinei Carvalho, se adjudica la propiedad, manteniéndolos bajo amenazas permanentes y utilizando a la justicia para criminalizar a los líderes indígenas.

Un representante de la comunidad, de nombre Hugo Renato Brítez, pidió una intervención de las autoridades a través de una mensura judicial o administrativa. El mismo denunció que hace años, varias familias viven al costado de una ruta tras sufrir un desalojo que consideran un despojo de sus tierras.

¿Cuál es la postura de la Fiscalía?

La fiscala de Pedro Juan Caballero, Reinalda Palacios, informó que en su momento se presentó una denuncia por invasión de inmueble ajeno en contra de los indígenas, pero la causa fue desestimada.

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Por otro lado, indicó que actualmente se encuentra activa una investigación por una denuncia presentada por los indígenas en contra de un ciudadano brasileño por violación de normas ambientales.

Explicó que en este momento espera la inspección por parte de técnicos que deben venir de Asunción, para determinar si se dan los elementos para hablar de violación de leyes ambientales. Dijo que los técnicos van a comparar dichas normas con lo que ocurre en la práctica para llegar a una conclusión.

Los antecedentes indican que las tierras objeto de litigio pertenecieron en su momento a la empresa Chocho S.A. propiedad de la familia Heisecke; dicha sociedad vendió la propiedad al brasileño Claudinei Carvalho.

Los mismos exhibieron a la Fiscalía, documentos del Mades en los que dan cuenta que tienen autorización para la explotación de carbón, maderas y actividades de agroganadería en el lugar.

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Dichos documentos y las actividades que se realizan en el establecimiento serán analizados por peritos de la Fiscalía General para determinar si hay o no hecho punible, según la Fiscalía contra Delitos Ambientales de Amambay.