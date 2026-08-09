Amplían prácticas supervisadas para estudiantes de trabajo social en salud pública

La profesora Ada Vera Rojas, decana de FACSO-UNA y Laura Riquelme, directora de Gestión de la Educación del MSPyBS, participaron de la entrega de la cooperación interinstitucional que permite ampliar los espacios de prácticas supervisadas para estudiantes de la Carrera de Trabajo Social en el ámbito de la salud pública, firmado por las autoridades de la UNA y del MSP y BS.

El acto de entrega del convenio se realizó el viernes último en la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud (DNERHS) de la que Riquelme forma parte.

El acuerdo permite que estudiantes de la Carrera de Trabajo Social desarrollen prácticas supervisadas en instituciones del sistema de salud pública, en el marco de la asignatura Abordaje Profesional.

Ambas autoridades aseguraron que este tipo de experiencias y prácticas contribuyen a fortalecer la articulación entre la formación académica y los escenarios concretos de intervención profesional, favoreciendo el desarrollo de competencias vinculadas al ejercicio del Trabajo Social en el campo de la salud.

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Destacan convenio por dar oportunidad de aprendizaje práctico

También expresaron que la consolidación de este convenio representa un avance en la articulación entre la universidad pública y las instituciones del Estado, generando oportunidades de aprendizaje práctico para las y los estudiantes.

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Además, sostienen que fortalece la formación de profesionales comprometidos con las necesidades sociales y con el derecho a la salud.

Refirieron que este convenio fortalece la cooperación interinstitucional con la implementación del convenio de grado con instituciones formadoras, suscrito entre la UNA y el MSPyBS.

Del encuentro también participaron la profesora Carmen García, la la profesora Dominga Gavilán y el profesor Daniel Bogado, integrantes del Consejo Directivo de la FACSO-UNA.