Revista científica de Facso-UNA se incorpora a prestigiosa base de datos internacional

La revista científica Kera Yvoty, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (Facso-UNA), alcanzó un importante hito académico al ser aceptada recientemente para integrar la colección de la Scientific Electronic Library Online (SciELO), una de las redes de documentación científica más importantes de América Latina y el Caribe.

Esta incorporación significa una inyección de visibilidad internacional para la producción científica local. Al formar parte de este catálogo, las investigaciones paraguayas publicadas en el país serán mucho más accesibles para la comunidad académica global, facilitando que sean consultadas y citadas en otros estudios de la región.

El ingreso a SciELO se suma a un robusto ecosistema de indexaciones que la revista ya posee, entre las que destacan ERIH Plus, DOAJ, Dialnet, Latindex Catálogo 2 y AmeliCA, además de tener presencia en motores globales como Google Scholar y WorldCat. Desde la institución destacaron que este logro convalida el rigor y el trabajo sostenido de fortalecimiento editorial que viene impulsando la FACSO-UNA.

El acceso a todo el material de la revista es completamente libre y gratuito, y la postulación o publicación de manuscritos no genera ningún tipo de costo para los autores. Los interesados en conocer las ediciones o postular artículos científicos pueden ingresar a la plataforma oficial en revistascientificas.una.py.

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Acerca de la revista científica Kera Yvoty

Editada de manera ininterrumpida desde el año 2016, Kera Yvoty significa “Utopía” en idioma guaraní. Nació como un espacio técnico-científico enfocado en analizar y reflexionar sobre las diversas manifestaciones de la cuestión social en el Paraguay moderno y contemporáneo.

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Su espectro de publicación abarca disciplinas clave como las políticas sociales, el cambio social, la teoría social, la ciencia política, la sociología, la antropología y el trabajo social. La revista está dirigida tanto a investigadores y académicos como a hacedores de políticas públicas y miembros de movimientos sociales.

¿Qué es SciELO?

Es una biblioteca virtual nacida en 1997 mediante la cooperación entre el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) y la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP). Actualmente, centraliza y evalúa la literatura científica en formato electrónico de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Sudáfrica.

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