Nacionales
09 de agosto de 2026 a la - 14:43

Organizan una variada agenda cultural y religiosa en honor a San Lorenzo

Una variada actividad se tiene previsto en la ciudad de San Lorenzo en honor al santo patrono de la ciudad, San Lorenzo, diácono y mártir.
Una variada agenda cultural y religiosa está prevista en la ciudad de San Lorenzo en honor al santo patrono de la ciudad, San Lorenzo, diácono y mártir.Lucía González

Una variada agenda cultural y religiosa está prevista en honor a San Lorenzo, diácono y mártir. Esta tarde se prevén la misa de la víspera y serenatas artísticas.

Por Lucía González

En la ciudad de San Lorenzo se prevén varias actividades desde la tarde de este domingo en honor al patrono de la ciudad, San Lorenzo, diácono y mártir.

En la Catedral de San Lorenzo, luego del rezo del Santo Rosario, se oficiará una misa desde las 19:00, que será presidida por el nuncio apostólico de Su Santidad León XIV en el Paraguay, monseñor Vicenzo Turturro. La celebración tendrá como tema “Brindar una Protección Social Efectiva para Todos”.

Al término de la celebración religiosa tendrá lugar la serenata al santo patrono, en la explanada de la Catedral, ubicada en la plaza Cerro Corá. La actividad comenzará a partir de las 20:00.

Según el programa de la Municipalidad de San Lorenzo, se presentarán artistas del Instituto Municipal de Arte (IMA), así como Héctor Ramírez y su grupo, el Grupo Génesis, Mirtha Noemí Talavera y Francisco Russo en una primera etapa de la serenata.

Están previstas para esta noche una serenata en la explanada de la Catedral de San Lorenzo.
En la noche de este domingo se realizará la serenata en honor al patrono en la explanada de la Catedral de San Lorenzo.

A las 23:50 se prevé un rezo para dar luego inicio a un espectáculo de fuegos artificiales. A las 00:05, subirán al escenario el grupo Las Paraguayas, que ofrecerá una serenata.

Desvíos por serenata en local de Unace

La Municipalidad de San Lorenzo organiza una serenata por los 251 años de la ciudad, en la sede del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). Los portones serán habilitados a partir de las 17:00. Para ingresar al recinto, las personas deberán portar su cédula de identidad.

Se implementarán desvíos alternativos desde el mediodía de hoy hasta las 04:00 del lunes 10 de agosto en las inmediaciones de la Avda. Mcal. López, frente a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Las actividades culturales y una serenata por el aniversario 251 de la ciudad continuará en la sede de la UNACE.
Las actividades culturales y una serenata por el aniversario 251 de la ciudad continuarán en la sede de la UNACE.

Hacia Asunción: los desvíos se realizarán por las calles Yverá, Eugenio A. Garay, 5 de Setiembre y Virgen del Rosario, para retomar posteriormente la avenida Mariscal López. Los itinerarios estarán señalizados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito.

Hacia San Lorenzo: se prevén desvíos por las calles Víctor Cáceres, Ramón Frizzola y avenida Eugenio A. Garay, desde donde se retomará el recorrido habitual hacia la ciudad.

Solemnidad de San Lorenzo

En el marco de la solemnidad de San Lorenzo, las actividades religiosas continuarán mañana, lunes 10 de agosto, día de la Fiesta Patronal.

A las 08:00 se celebrará la misa central con el tema central de reflexión: “La Virgen María y San Lorenzo Diácono y Mártir, Testigos de la Salvación”, presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

Se prevé varias misas en la Catedral de San Lorenzo durante la Solemnidad del santo patrono de la ciudad.
Varias misas se realizarán entre la tarde de este domingo y mañana 10 de agosto en la Catedral de San Lorenzo durante la Solemnidad del santo patrono de la ciudad.

A las 09:00 está prevista la tradicional procesión de la sagrada imagen por las principales calles de la ciudad, con participación de la feligresía, autoridades e instituciones.

A las 10:30 se celebrará otra misa, presidida por el Pbro. Freddy Yamil Rodríguez. La jornada religiosa concluirá con la misa de las 18:00, presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.

Las actividades culturales continuarán durante las siguientes semanas con ferias, festivales folclóricos, exposiciones, desfiles, actividades deportivas y propuestas artísticas hasta finales del mes de agosto.