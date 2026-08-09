Organizan una variada agenda cultural y religiosa en honor a San Lorenzo

En la ciudad de San Lorenzo se prevén varias actividades desde la tarde de este domingo en honor al patrono de la ciudad, San Lorenzo, diácono y mártir.

En la Catedral de San Lorenzo, luego del rezo del Santo Rosario, se oficiará una misa desde las 19:00, que será presidida por el nuncio apostólico de Su Santidad León XIV en el Paraguay, monseñor Vicenzo Turturro. La celebración tendrá como tema “Brindar una Protección Social Efectiva para Todos”.

Al término de la celebración religiosa tendrá lugar la serenata al santo patrono, en la explanada de la Catedral, ubicada en la plaza Cerro Corá. La actividad comenzará a partir de las 20:00.

Según el programa de la Municipalidad de San Lorenzo, se presentarán artistas del Instituto Municipal de Arte (IMA), así como Héctor Ramírez y su grupo, el Grupo Génesis, Mirtha Noemí Talavera y Francisco Russo en una primera etapa de la serenata.

A las 23:50 se prevé un rezo para dar luego inicio a un espectáculo de fuegos artificiales. A las 00:05, subirán al escenario el grupo Las Paraguayas, que ofrecerá una serenata.

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Desvíos por serenata en local de Unace

La Municipalidad de San Lorenzo organiza una serenata por los 251 años de la ciudad, en la sede del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). Los portones serán habilitados a partir de las 17:00. Para ingresar al recinto, las personas deberán portar su cédula de identidad.

Se implementarán desvíos alternativos desde el mediodía de hoy hasta las 04:00 del lunes 10 de agosto en las inmediaciones de la Avda. Mcal. López, frente a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Hacia Asunción: los desvíos se realizarán por las calles Yverá, Eugenio A. Garay, 5 de Setiembre y Virgen del Rosario, para retomar posteriormente la avenida Mariscal López. Los itinerarios estarán señalizados por agentes de la Policía Municipal de Tránsito.

Hacia San Lorenzo: se prevén desvíos por las calles Víctor Cáceres, Ramón Frizzola y avenida Eugenio A. Garay, desde donde se retomará el recorrido habitual hacia la ciudad.

Solemnidad de San Lorenzo

En el marco de la solemnidad de San Lorenzo, las actividades religiosas continuarán mañana, lunes 10 de agosto, día de la Fiesta Patronal.

A las 08:00 se celebrará la misa central con el tema central de reflexión: “La Virgen María y San Lorenzo Diácono y Mártir, Testigos de la Salvación”, presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero.

A las 09:00 está prevista la tradicional procesión de la sagrada imagen por las principales calles de la ciudad, con participación de la feligresía, autoridades e instituciones.

A las 10:30 se celebrará otra misa, presidida por el Pbro. Freddy Yamil Rodríguez. La jornada religiosa concluirá con la misa de las 18:00, presidida por el Pbro. Antonio C. Vázquez.

Las actividades culturales continuarán durante las siguientes semanas con ferias, festivales folclóricos, exposiciones, desfiles, actividades deportivas y propuestas artísticas hasta finales del mes de agosto.