Tras 11 años de pausa, el CEC reeditó su histórica revista cultural Vivencial

En coincidencia con el 82º aniversario del fallecimiento del insigne guitarrista sanjuanino Agustín Pío Barrios “Mangoré”, el CEC retomó la publicación de Vivencial, una revista cultural que nació en el año 2000 como homenaje al célebre compositor.

El presidente del CEC, Juan de Dios Valdez, señaló que la nueva administración busca recuperar distintas actividades impulsadas por la fundadora de la institución, Rumilda Marín, entre ellas los conciertos, concursos de pintura y la propia revista cultural.

“Una emoción inmensa porque era uno de los primeros desafíos de esta reactivación: era retomar los conciertos que hacía el CEC, la revista cultural, los concursos de pintura, entre otros, y nos sentimos completamente emocionados hoy al estar relanzando nuestra revista después de 11 años de pausa”, expresó Valdez.

Lea más: Presentan revista que rescata la historia, arquitectura y memoria viva de San Juan Bautista

El titular del CEC explicó que la preparación de la nueva edición demandó un importante despliegue logístico, además de la coordinación de contenidos y colaboradores.

Destacó que el primer número de la reedición está dedicado especialmente a la memoria de Rumilda Marín, educadora y fundadora del Centro de Educación Creativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un sueño que, cuando se publica, te da una satisfacción inmensa, y más todavía porque lo estamos haciendo en honor a una gran mujer, a una gran maestra como la profe Rumi. Es totalmente en honor a ella que volvemos a retomar su trabajo”, indicó.

Homenaje a Mangoré

Valdez recordó que la revista fue creada en el año 2000 como un homenaje a Agustín Pío Barrios, eje que se mantiene en esta nueva etapa.

Para la presente edición fueron reunidos aportes y reflexiones de artistas, músicos y guitarristas sobre la vida y obra del compositor sanjuanino.

“La revista nació en el año 2000 como un homenaje a Agustín Barrios, así que su tema está totalmente enfocado a Agustín Barrios. Buscamos contenidos de artistas, de músicos, guitarristas que quieran dar una opinión sobre Agustín Barrios”, explicó.

La publicación también incorpora contenidos vinculados con el patrimonio arquitectónico y la memoria local, entre ellos referencias a viviendas históricas de San Juan Bautista, aportes fotográficos y una reseña biográfica de Rumilda Marín.

Legado de Rumilda Marín

Rumilda Marín fundó el Centro de Educación Creativa en 1990 con el propósito de “educar por el arte”, bajo la premisa de que la creatividad constituye una herramienta para fortalecer la formación integral de las personas.

Era una educadora y referente cultural de San Juan Bautista que dedicó parte de su trayectoria a promover y preservar el legado artístico de Agustín Pío Barrios “Mangoré”, de cuya vida y obra fue una profunda admiradora.

La recuperación de Vivencial representa así también una forma de dar continuidad a una de las iniciativas culturales promovidas por Marín y de mantener vigente su legado en la comunidad.

Valdez remarcó además el carácter solidario de la publicación, que contó con el apoyo de referentes del arte, entre ellos el maestro Gil Alegre, artista plástico y autor de la obra utilizada en la portada.

Lea más: Música del Barroco guaraní revive el legado jesuítico a 300 años de la muerte de Doménico Zipoli

“La participación es una colaboración inmensa partiendo de los aportes solidarios que tenemos, como en el retrato de Mangoré, obra del maestro Gil Alegre que nos cedió para la tapa. Hay otros aportes importantes ahí adentro, como fotografías. Son todas colaboraciones y es de distribución gratuita, lo más importante, porque la cultura tiene que llegar a todos”, mencionó.

Finalmente, el presidente del CEC confirmó que la intención institucional es mantener Vivencial con periodicidad anual, a partir de la buena recepción de esta edición y del respaldo de colaboradores.