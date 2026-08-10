Acuífero Caacupé: Municipalidad de Atyrá deberá retirar cañerías instaladas

Este lunes se dio a conocer que una comisión vecinal de Atyrá logró otra importante victoria legal en su lucha por la defensa del Acuífero Caacupé, que ya data desde el año pasado.

Específicamente, un Tribunal de Cuentas resolvió levantar la medida cautelar que permitía al complejo inmobiliario Highlands Park extraer agua de un pozo profundo ubicado en territorio atyreño para abastecer un proyecto inmobiliario en la zona en Ypacaraí.

Al respecto, el abogado Víctor Samaniego, quien representa a la comisión vecinal Defensores del Acuífero Caacupé, precisó que con esta anulación, ahora vuelve a entrar vigencia una resolución previa dictada por la Municipalidad de Atyrá. Esto significa que las autoridades locales deben retirar nuevamente las cañerías que la empresa había instalado en la zona.

Asimismo, reiteró que esta medida fue posible gracias a la incansable movilización ciudadana, que incluyó manifestaciones y guardias permanentes bajo la consigna que “el Acuífero Caacupé no se vende, se defiende”.

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Vecinos aún se mantienen en alerta

Pese a la noticia positiva, el profesional reiteró que los vecinos permanentemente se encuentran “en alerta”, ya que esta medida cautelar y también una previa lograron ser levantadas con la presión ciudadana.

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“Nosotros siempre estamos en alerta; nosotros con nuestra movilización vigilia, fue el apriete para que finalmente se pueda hacer justicia. A todas luces, está bien la resolución municipal, pero estamos en Paraguay y el peligro siempre está latente. Todo lo que se hizo mal debe tener su consecuencia jurídica como corresponde. Siempre estamos alerta, pero por lo menos bajo la figura de medida cautelar no van a llevar el agua”, precisó.

El caso ya se remonta a hace un año, cuando pobladores denunciaron la perforación de un pozo profundo y la instalación de un acueducto de aproximadamente nueve kilómetros para uso “exclusivo” del complejo Highlands Lagoon Lifestyle, desarrollado por Petrohue Real Estate S.A.

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