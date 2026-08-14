CSJ: servidores del Poder Judicial están fuera de servicio

En comunicado divulgado esta mañana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó a magistrados, funcionarios, y usuarios de los sistemas de Justicia, que se procedió al apagado temporal de los servidores por tiempo indefinido.

La medida se adoptó como manera preventiva, debido a problemas de climatización del Data Center del Poder Judicial. Según el comunicado, es para resguardar la infraestructura tecnológica y los servicios institucionales.

Ante la consulta de un eventual hackeo, la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia dijeron que no cuentan con información al respecto. Posteriormente, el director Luis Giménez informó que esta posibilidad fue descartada.

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CSJ dispuso presentaciones deben hacerse en formato papel

El comunicado informa que mientras persista esta suspensión, todas las presentaciones deberán ser realizadas en formato papel, conforme al plan de contingencia establecido en las normativas vigentes.

Recordemos que desde el 1 de enero de 2018, quedó expresamente establecido que todas las notificaciones a las partes correspondientes a los juzgados penales, las presentaciones en general y la interposición de recursos relativos a los despachos en los cuales se encuentra implementado el trámite electrónico, deben ingresar únicamente por la vía electrónica habilitada en el Portal de Gestión de las Partes.

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Finalmente, el comunicado destaca que la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) trabaja en la normalización de la infraestructura, Una vez que se logre el restablecimiento de los servicios y de la recepción de presentaciones por medios electrónicos, se comunicará a la ciudadanía a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia.