¿Cuantos niños y adolescentes hay en Paraguay? Esto dice el INE

Según indican desde el INE, los datos hallados ofrecen una radiografía actualizada sobre las condiciones de vida de la población de 0 a 17 años de edad, abarcando variables clave como estructura demográfica, identidad, educación, salud y conectividad digital.
De acuerdo con los resultados de la EPHC 2025, el 30% del total de la población del país corresponde a niños y adolescentes, lo que equivale aproximadamente a 1,8 millones de personas. Este segmento demográfico alcanza un 94,3% de cobertura en cuanto a tenencia de cédula de identidad a nivel nacional.
En materia educativa, el 96,0% de la población de 5 a 17 años asiste a una institución de enseñanza formal. La escolarización en el tramo de 10 a 14 años registra un 98,4% de asistencia, seguido por el tramo de 5 a 9 años con un 97,7%. En el grupo de 15 a 17 años la asistencia desciende al 89,1%.
De acuerdo a los datos que dio a conocer la institución, a nivel nacional, el 27,3% de la población de 0 a 17 años cuenta con seguro médico, siendo la cobertura mayor en el área urbana, donde alcanza al 33,0%, frente al 15,3% registrado en el área rural.
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Conexión a internet
El INE indicó que 7 de cada 10 hogares con niños o adolescentes de 10 a 17 años poseen conexión a internet a nivel nacional, siendo en el área urbana el 83,5% de estos hogares, frente a un 40,6% en el área rural, donde menos de la mitad de los hogares cuenta con este servicio.
El INE destacó que estas estadísticas oficiales constituyen un insumo estratégico indispensable para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a la garantía de derechos y a la reducción de las brechas territoriales en Paraguay.
Detallan que los datos de la EPHC 2025 anual no incluyen a la población de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas ni viviendas colectivas, como así también que los factores de ponderación están ajustados a las nuevas estimaciones y proyecciones de población (revisión 2025).