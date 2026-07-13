INE inicia la Encuesta Permanente de Hogares: ¿cómo identificar a los funcionarios?

Durante todo el año, funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas trabajan en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC). Según se confirmó esta semana, oficialmente se inició el operativo para recolectar datos para el tercer trimestre del 2026.

La EPHC se desarrolla en toda la Región Oriental y el departamento de Presidente Hayes. En los tres primeros trimestres se visitan alrededor de 15.000 hogares y en el cuarto trimestre serán 6.000 los hogares a visitar, para completar 21.000 viviendas en el año.

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¿Cómo reconocer a los funcionarios del INE?

Los funcionarios de la institución que trabajan en el operativo poseen una credencial con código QR para facilitar la verificación de sus identidades. Visten chaleco y campera gris con el logotipo de la institución y se desplazan en vehículos contratados para el operativo que cuentan con un cartel que los identifica.

También portan una carta oficial del INE, firmada por el director nacional, donde se explican los alcances del operativo, detalló Ojeda.

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Además del QR, es posible corroborar la identidad de las personas que trabajan en la EPHC ingresando al siguiente enlace de la página web institucional: https://www.ine.gov.py/operativo/ephc-2026

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Toda la información proporcionada por los entrevistados es absolutamente confidencial y se encuentra protegida por el Art. 2, inciso e de la Ley Nº 6670/20. Ante cualquier duda también se puede contactar al teléfono (021) 729 5400 o al Whatsapp 0986 800506. Además, todas las comisarías del país están al tanto de este operativo, por lo que se puede acudir a pedir información.

¿Por qué se hace la encuesta?

El INE insta a la ciudadanía a colaborar respondiendo las preguntas del cuestionario, ya que constituyen una valiosa fuente de información para reflejar la realidad del país y para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

“Para conocer cómo está el mercado laboral, condiciones de vida, el estado de salud de la población, niveles de pobreza... esas son informaciones fundamentales para la formulación de políticas públicas”, detalló el director.