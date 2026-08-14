IPS: instalarán mesa técnica para definir futuro de quirófanos modulares

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, anunció la conformación de una mesa técnica para analizar el futuro de las obras de quirófanos modulares del Hospital Central, proyecto que permanece paralizado y que es objeto de una investigación fiscal.

La mesa estará integrada por técnicos del IPS, representantes de Elizeche SAC -empresa encargada del mantenimiento de los resonadores- y profesionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), que participará como ente neutral, según explicó Fretes.

Añadió que por parte del Ministerio Público intervendrá el arquitecto Gustavo Masi, exdirector de Infraestructura del IPS durante el gobierno de Horacio Cartes.

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Mesa técnica deberá definir viabilidad de obras

Fretes explicó que la intención es que, tras un análisis técnico, se alcance una conclusión que pueda ser elevada a la Fiscalía.

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“Tras un taller, teniendo como norte guía de que la institución no debe gastar más, quitar una conclusión y esa elevarla a la Fiscalía para que pueda continuar su trabajo y finalmente de que los asegurados vuelvan a tener un centro quirúrgico”, declaró.

Subrayó que el objetivo de esta mesa técnica es que salga una conclusión que beneficie a los asegurados.

“Tiene que llegar a buen puerto. Hay que tener mente positiva”, declaró.

IPS asegura que no gastará más en el proyecto

Fretes remarcó que, independientemente de la conclusión a la que llegue la mesa técnica sobre la viabilidad de las obras, el IPS no destinará más recursos al proyecto. “El IPS no va a poner un guaraní más”, resaltó.

De acuerdo al titular del IPS, la definición técnica deberá establecer si las obras pueden ser aprovechadas o si existe algún impedimento para continuar con el proyecto, teniendo en cuenta los inconvenientes detectados con la ubicación de los quirófanos y los equipos de resonancia magnética.

Fiscalía verifica equipos y zona donde se ejecutaron las obras

Por su parte, el fiscal Julio Ortiz destacó la constitución del Ministerio Público para determinar dónde se encuentran los elementos que la empresa adjudicada proveyó al IPS para los quirófanos y comprobar si la cantidad entregada coincide con lo abonado.

También señaló que era necesario para la investigación verificar las zonas donde se iniciaron las obras.

Ortiz sostuvo que existe un eventual perjuicio patrimonial cuando se ejecuta un proyecto de construcción en un sitio que no reunía las condiciones necesarias para su desarrollo.

El fiscal indicó que pudo corroborar que la obra no fue construida y que los equipos adquiridos actualmente no se encuentran a la intemperie.

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Gasto estimado en US$ 10 millones

En este contexto, el presidente del IPS estimó que el gasto total del proyecto ascendería a US$ 10 millones.

El proyecto de quirófanos modulares derivó en una causa penal en la que fueron procesados los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios de la previsional.