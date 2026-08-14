Mafia de los pagarés: no se inició juicio oral porque una de las acusadas recusó al Tribunal

La primera jornada del esperado juicio oral en la causa conocida como “mafia de los pagarés” no pudo iniciarse según lo previsto en la sede judicial de Villa Hayes.

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Una chicana procesal planteada a última hora por la defensa volvió a trabar el juzgamiento de los imputados por un esquema de estafa procesal que afectó económicamente a una trabajadora.

La maniobra que suspendió el debate

El Tribunal de Sentencia se encontraba plenamente constituido para dar apertura al debate oral. Sin embargo, la procesada y su abogada presentaron una recusación contra la totalidad de los integrantes del tribunal.

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Según argumentó la acusada, la causa no habría sido iniciada por un “juez neutral”, lo que -a su criterio- constituye una vulneración directa de sus garantías procesales.

Ante esta presentación, las autoridades del tribunal suspendieron el arranque del juicio y remitieron los antecedentes a la Cámara de Apelación, órgano encargado de resolver la viabilidad del planteo.

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A pesar de esta dilación, el representante del Ministerio Público señaló que el plazo perentorio para la realización de este juicio oral está fijado para las jornadas agendadas del lunes 17 y martes 18, fechas en las que confían poder destrabar el proceso y llevar a cabo la audiencia.

El esquema: deudas saldadas que volvieron a ejecutarse

El trasfondo del caso revela un modus operandi de despojo patrimonial a través del sistema judicial civil. Los hechos se remontan al periodo 2013-2015, cuando la víctima, la Sra. Ángela Zárate, gestionó dos préstamos con la firma de crédito Vanesa y Asociados (Vanesa S.A.) por un monto total de 7.200.000 guaraníes.

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Dicha obligación fue saldada en su totalidad y de manera oportuna mediante descuentos automáticos salariales. Sin embargo, en el año 2020 —cinco años después de la cancelación total— los representantes de la firma, Julio Paiva y Mirtha Metel, junto con la abogada Zully Ortiz García, iniciaron una acción preparatoria en el Juzgado de Paz de Nueva Italia.

Para darle apariencia de validez y ejecutabilidad a los dos pagarés cancelados, rellenaron o adulteraron los documentos asentando como fecha febrero de 2018, logrando así que la justicia civil ordenara nuevos descuentos salariales en perjuicio de la víctima.

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“Consideramos que sí hubo una preparación de una declaración falsa que hizo caer en error a ambos juzgados de paz, haciendo notar una validez inexistente de los pagarés para lograr el descuento salarial”, explicó Leonardi Guerrero, el fiscal de la causa.

Reiteración de la maniobra en distintos juzgados

Al percatarse del descuento indebido, la víctima compareció ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia. Tras comprobar los vicios e irregularidades, el juzgado anuló el proceso y puso a disposición de la mujer el dinero descontado indebidamente.

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Lejos de cesar en la maniobra, en el año 2022 los acusados promovieron una nueva acción preparatoria utilizando exactamente los mismos pagarés, esta vez ante el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval.

Este juzgado le dio curso al trámite y ordenó un embargo salarial compulsivo que llegó a descontarle más de 5.000.000 de guaraníes a la afectada antes de que pudiera intervenir para frenar el proceso nuevamente.

Hipótesis de la Fiscalía: estafa procesal

Sumando la deuda inicial ya saldada y los dos intentos judiciales de cobro, la víctima sufrió reclamos e inhibiciones equivalentes al triple del valor original del préstamo. Tras la denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía acusó formalmente a Julio Paiva, Mirtha Metel y Zully Ortiz García bajo la figura de estafa procesal.

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El Ministerio Público sostiene que se reúnen plenamente los elementos del tipo penal, dado que los acusados engañaron deliberadamente a los juzgados de paz mediante documentos alterados para inducirlos a error y obtener resoluciones que derivaron en un perjuicio económico directo a la víctima.

Se aguarda ahora la decisión de la Cámara de Apelación para reiniciar las audiencias del juicio oral en Villa Hayes.