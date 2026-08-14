Obispos convocaron a Peña porque preocupa la corrupción, falta de trabajo y situación del IPS

El encuentro con Santiago Peña estaba agendado para las 9:00, pero comenzó con 10 minutos de retraso. Antes de la llegada del mandatario, arribaron al Seminario varios ministros de su gabinete.

En conversación con referentes de la jerarquía, se supo que la convocatria fue a iniciativa de los pastores.

En ese sentido, una fuente nos dijo que preocupa a la jerarquía la corrupción pública que no cede. Y es uno de los temas que abordarán con el presidente.

Pero la mayor preocupación radica en la situación que atraviesa el Instituto de Previsión Social (IPS) que está prácticamente en banca rota. Se valora la gestión de Fretes, y necesita mucho apoyo para evitar un descalabro social impredecible.

“Imagínense si eso quiebra, será una tragedia nacional”, nos dijo un obispo.

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La realidad laboral es otra preocupación. En el campo no hay trabajo para los jóvenes, que si quieren estudiar son engañados en la educación superior.

Avisaron que al término del encuentro darán a conocer una declaración conjunta.

Toda plana mayor de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) participa del encuentro encabezado por el presidente Pedro Jubinville, el cardenal Martínez, Ricardo Valenzuela, entre otros. A Peña le acompañan Enrique Riera, Tadeo Rojas, Juan Carlos Baruja, María Teresa Barán y otros.