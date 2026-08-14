Pilar reclama empleo y mayor actividad comercial

El programa destina el 7% de los impuestos recaudados en concepto de patente comercial al apoyo de jóvenes emprendedores, mediante el concurso Capital Semilla Pilar Emprende. Los ganadores recibieron sus respectivos premios durante un acto realizado en el salón auditorio Juana Pesoa de la Municipalidad.

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Participaron del evento el intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR); el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme; el decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y diputado nacional, Diosnel Aguilera (PLRA), además de autoridades universitarias y emprendedores.

Durante el acto se destacó la iniciativa municipal como una política orientada a promover el emprendedurismo y generar oportunidades para los jóvenes.

Reclaman más fuentes de empleo

El decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNP y actual diputado nacional, Diosnel Aguilera (PLRA), pidió al ministro de Industria y Comercio gestionar la llegada de empresas privadas que permitan absorber la mano de obra calificada que egresa de la UNP.

El legislador sostuvo que la creación de la universidad permitió reducir el desarraigo, ya que muchos jóvenes que anteriormente debían trasladarse a Asunción o Argentina ahora pueden realizar sus estudios en Pilar.

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Sin embargo, advirtió que la falta de oportunidades laborales provoca nuevamente la migración una vez que culminan sus carreras.

“Hemos atajado el desarraigo con la instalación de la Universidad Nacional de Pilar. Los jóvenes se quedan a estudiar, pero cuando terminan la universidad no hay fuente de trabajo y de igual manera buscan trabajo en otros departamentos o en la capital del país”, expresó.

Aguilera consideró que la expansión universitaria debe estar acompañada por un proceso de industrialización y generación de empleos, de modo que los jóvenes puedan desarrollar su vida profesional en Pilar.

Elevar de categoría el puerto

Otro de los planteamientos fue realizado por el gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR), quien solicitó al ministro Marcos Riquelme gestionar ante la Cancillería la elevación de categoría del puerto de Pilar y de Puerto Cano, Formosa (Argentina) para posibilitar operaciones de intercambio comercial con Argentina.

Fornerón señaló que, pese a la condición fronteriza de la ciudad y al constante movimiento de personas hacia el vecino país, ambos puertos no cuentan actualmente con la habilitación necesaria para desarrollar operaciones comerciales internacionales desde su puerto.

“Hoy en día uno cruza a la Argentina, pero sin poder hacer intercambio comercial”, afirmó, al señalar como referencia a otros puntos fronterizos que sí cuentan con esta posibilidad.

Analizan un parque industrial

El ministro de Industria y Comercio, Marcos Riquelme, manifestó que el Gobierno analiza la posibilidad de impulsar un parque industrial en Pilar, aunque señaló que será necesario fortalecer previamente la infraestructura, especialmente la capacidad del sistema eléctrico.

El ministro también comprometió acompañamiento a las gestiones relacionadas con la elevación de categoría del puerto, con el objetivo de ampliar las posibilidades de intercambio comercial con Argentina.