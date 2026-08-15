Centro de salud de Villa del Rosario recibe su primer ecógrafo desde su habilitación

La entrega del ecógrafo de alta gama se realizó en el mismo centro asistencial de esta ciudad, con la presencia del representante diplomático de China (Taiwán) en nuestro país, el embajador Yvan Yueh Yung Lee, autoridades locales, nacionales y departamentales, además de algunas instituciones educativas.

El dispositivo médico se encuentra instalado en una sala completamente remozada y equipada con las comodidades requeridas para su funcionamiento, con recursos de la Municipalidad de esta localidad.

En representación de la comuna local estuvo presente el actual intendente municipal, Catalino López; el diputado nacional, Jorge Barressi, y su hermano Julián Barressi, todos de la ANR.

Por el Ministerio de Salud, estuvo el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, además del director del centro de salud de Villa del Rosario, Daniel Romero, acompañados de numerosos funcionarios.

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En lo que representa el logro de poder contar por primera vez con un aparato de ecografía, el director del centro de salud, Dr. Daniel Romero, señaló que es un logro muy grande para la gente de Villa del Rosario y localidades aledañas, teniendo en cuenta que desde hoy en adelante los pacientes ya no tendrán la necesidad de trasladarse a otros nosocomios para realizarse su estudio, ahorrando tiempo y dinero al mismo tiempo, subrayó.

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Gestiones de las autoridades

Por otra parte, reconoció las gestiones realizadas por las autoridades de las diferentes instituciones, que en gran medida posibilitaron conseguir que la embajada de China (Taiwán) se interesara en la donación del moderno aparato portátil que se encuentra en funcionamiento en el centro de salud.

Más apoyo a Villa del Rosario

En su alocución, el embajador Yvan Yueh Yung Lee informó a los presentes que la embajada de su gobierno siempre está dispuesta a cooperar con la República del Paraguay, especialmente cuando se trata del área de la salud y las demás instituciones que requieran de algún tipo de asistencia que sirva para mejorar el servicio a la ciudadanía, remarcó.