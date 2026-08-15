Monseñor Valenzuela llama a recuperar la fe y advierte sobre el peligro de vivir solo por el dinero

Durante su homilía, monseñor Valenzuela realizó un fuerte llamado a los cristianos a renovar su fe y a asumir un mayor compromiso con la sociedad. Instó a los creyentes ser una fuerza generadora de renovación espiritual, capaz de llevar valores de solidaridad, esperanza y fraternidad a todos los ámbitos de la vida.

El religioso advirtió especialmente sobre los efectos del materialismo y la excesiva importancia que se otorga al dinero. Señaló que la búsqueda desmedida de bienes materiales puede terminar desplazando la fe y los valores fundamentales de las personas.

“Cuánta gente muere por la plata. La fascinación por el dinero ahoga nuestra fe”, expresó durante su mensaje, al cuestionar una sociedad en la que muchas veces el éxito se mide por lo que se tiene y no por los valores que se practican.

Monseñor Valenzuela llamó a los fieles a no permitir que el afán por acumular riquezas se convierta en el centro de sus vidas. En ese sentido, pidió recuperar la dimensión espiritual, fortalecer la familia y poner en práctica la solidaridad y el amor al prójimo.

Asimismo, sostuvo que la fe no debe limitarse a las celebraciones religiosas, sino que debe traducirse en acciones concretas en la vida cotidiana. Exhortó a los cristianos a ser protagonistas de una transformación positiva, especialmente en momentos en que la sociedad enfrenta diversos desafíos.

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Festival patronal en la Playa La Rotonda

Como parte de las celebraciones, desde las 11:00 se desarrolla en la Playa La Rotonda el Mega Festival Patronal San Bernardino, con acceso libre y la participación de varios artistas locales y nacionales.

Durante la jornada se observó una importante concurrencia de espectadores, quienes llegaron hasta el espacio turístico para disfrutar de las presentaciones artísticas y compartir en familia.

Además de la música y el entretenimiento, los visitantes aprovecharon para recorrer y admirar el pintoresco entorno de la playa, en una jornada que combina la celebración religiosa con actividades culturales y recreativas.

Los festejos patronales reúnen así a familias de San Bernardino y visitantes de diferentes puntos del país, fortaleciendo una tradición que cada año convoca a numerosos fieles y turistas.

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