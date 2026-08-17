Pobladores de Puerto Barranquerita reiteran cambio de trayecto de la línea de la ANDE

El servicio con que cuentan actualmente no ofrece ninguna garantía a los usuarios.

La comunidad de Puerto Barranquerita está ubicada en la región Oriental, sobre el río Paraguay, entre el río Jejuí y la desembocadura del estero Yetyty, con una población aproximada de 40 familias, sin incluir a los establecimientos ganaderos asentados en la zona.

Conforme al proyecto elaborado, el nuevo tendido eléctrico abarcará una parte de la colonia Volendam, del municipio de San José del Rosario, con una extensión de un poco más de 17 kilómetros.

El reclamo obedece principalmente a que la línea que abastece a los habitantes de esta parte de San Pedro no reúne las condiciones necesarias para ofrecer un servicio seguro a los usuarios, atendiendo a que el tendido de abastecimiento cruza sobre el río Jejuí, siendo uno de los puntos donde constantemente se generan cortes de la energía eléctrica, ya sea por el desprendimiento de los cables o caída de postes.

Mencionaron, además, que esta situación empeora aún más cuando hay crecida del cauce hídrico, debido a que los funcionarios de la ANDE no tienen los elementos de trabajo adecuados para levantar las columnas caídas, mientras los usuarios se quedan por varias semanas sin el servicio, indicaron.

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Proyecto terminado

Según el presidente de la comisión de Fomento de Puerto Barranquerita, Osvaldo Ferreira, el proyecto fue entregado el año pasado, 2025, a la Jefa de la División de Gestión Regional Norte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniera Nilda Estela Acosta, quien tiene a su cargo realizar las gestiones correspondientes para comenzar con los trabajos del cambio de trayecto del tendido, que va a abarcar la colonia Volendam, estancia Tajy Kare, Barranquera López y Puerto Barranquerita.

“Los habitantes de esta parte de San Pedro estamos muy esperanzados de que las autoridades de turno van a hacer posible que se cumpla nuestro deseo, atendiendo a que hace más de 30 años estamos padeciendo este problema y creemos que, como ciudadanos paraguayos, también merecemos contar con servicios básicos de calidad como todos los ciudadanos”, recalcó.

Estamos con el proyecto

Por su parte, la jefa de la División de Gestión Regional Norte de la ANDE, que abarca los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, Ing. Nilda Estela Acosta, informó que se está trabajando con el proyecto para ver la forma de dar una respuesta favorable a la gente de esa zona, aclarando que, si no se consiguen los recursos necesarios para la construcción de una nueva línea, se buscará otro tipo de alternativa, explicó.